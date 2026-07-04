Nεκρός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου ένας άνδρας στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στον Υμηττό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται και η ύπαρξη χειρόγραφου σημειώματος, το οποίο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.