Η Σίκινος είναι το κρυμμένο διαμάντι των Κυκλάδων που αρνείται να παραδοθεί στον μαζικό τουρισμό και αποτελεί ιδανική επιλογή για εσάς που αναζητάτε έναν αυθεντικό προορισμό μιας άλλης εποχής, μακριά από την πολυκοσμία.

Βρίσκεται ανάμεσα στην Ίο και τη Φολέγανδρο και μπορεί να είναι από τα μικρότερα νησιά των Κυκλάδων, όμως κρύβει «θησαυρούς» που αξίζει να ανακαλύψεις. Η Χώρα της είναι ένας όμορφος οικισμός που μοιάζει με καρτ ποστάλ. «Μοιράζεται» σε δύο γειτονιές, σε αντικριστές βουνοπλαγιές, το Κάστρο και το Χωριό. Το Κάστρο είναι οχυρωμένος οικισμός του 15ου αιώνα, με κάτασπρα σπιτάκια και φροντισμένες αυλές. Στην πλατεία του βρίσκεται η εκκλησία της Παντάνασσας, που χρονολογείται από το 1787, ενώ στο υψηλότερο σημείο του στέκει το μοναστήρι της Χρυσοπηγής, που χρονολογείται από το 1690.

Στα σημαντικά αξιοθέατα της Σικίνου, ξεχωρίζουμε το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής που βρίσκεται στον λόφο πάνω από τη Χώρα με τη θέα από εκεί να «κόβει» την ανάσα. Ο Ναός της Επισκοπής είναι από τα πιο ξεχωριστά μνημεία του νησιού, με μακρά ιστορία. Χτισμένος ως ρωμαϊκό μαυσωλείο τον 3ο αιώνα μ.Χ., μετατράπηκε αργότερα σε βυζαντινό ναό, ενώ αξίζει μια επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται σε ένα παλαιό ελαιοτριβείο στο Χωριό και μέσα από εργαλεία, αντικείμενα και τεχνικές της εποχής, συστήνει στο κοινό την παραδοσιακή ζωή του νησιού.

Στις παραλίες τώρα, η Μαύρη Σπηλιά είναι η μεγαλύτερη και βρίσκεται ακριβώς κάτω από το μοναστήρι της Χρυσοπηγής. Η Αλοπρόνοια βρίσκεται στο λιμάνι και διαθέτει άμμο και πεντακάθαρα νερά, ενώ ο Άγιος Γεώργιος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραλία της Σικίνου με άμμο, βότσαλο και θέα τη νησίδα του Αγίου Γεωργίου. Ιδανική για οικογένειες. Τέλος, τα Σαντορινέικα είναι μια παραλία-όνειρο, προσβάσιμη μόνο με σκάφος, η οποία κάποτε φιλοξενούσε τα καΐκια της Σαντορίνης.

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