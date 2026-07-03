Λίγα μέτρα ανατολικά από την κοσμοπολίτικη παραλία Πορί, το έδαφος των Άνω Κουφονησίων υποχωρεί για να αποκαλύψει ένα γεωλογικό θαύμα: την παραλία Γάλα. Κρυμμένη κάτω από επιβλητικούς, ολόλευκους βράχους, μοιάζει με μυστική, φυσική πισίνα που περιμένει να την ανακαλύψουν.

Στην παραλία Γάλα, η θάλασσα περνάει κάτω από έναν μεγάλο βράχο και βγαίνει αφρίζοντας στην άλλη πλευρά του, σχηματίζοντας μια μικρή, πανέμορφη και κάτασπρη παραλία. Οι ντόπιοι αποκαλούν το Γάλα και Τρυπητή, καθώς τα νερά του Αιγαίου βρίσκουν τον τρόπο να «τρυπώσουν» στη μικροσκοπική «αγκαλιά» του βράχου. Για να προσεγγίσει κανείς την υπέροχη αυτή φυσική πισίνα, θα πρέπει να έρθει πεζή από το Πορί και να διανύσει μια διαδρομή περίπου πέντε λεπτών με τα πόδια.

Το μονοπάτι οδηγεί στην άκρη του βράχου, γύρω από τον οποίο κατεβαίνει κανείς στη μικρή παραλία. Εναλλακτική και σίγουρα πιο ξεκούραστη διαδρομή για να φτάσει κανείς στο Γάλα είναι τα καραβάκια από θαλάσσης. Το όνομα Γάλα το πήρε από τα λευκά νερά της, τα οποία έχουν αυτό το χρώμα εξαιτίας της σκόνης που πέφτει από τα τοιχώματα των βράχων που την περικυκλώνουν, αλλά και από τους αφρούς που δημιουργούν τα κύματα όταν μπαίνουν στο εσωτερικό της σπηλιάς.

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