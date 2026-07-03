Το τελευταίο διάστημα ο Τρέι Λάιλς, ακουγόταν έντονα για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο πρώην παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Καναδός είχε 13.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ σε 42 αγώνες στη Euroleague την φετινή σεζόν με την Ρεάλ και μάλιστα στον τελικό με τον Ολυμπιακό είχε πετύχει 21 πόντους.

Ο Λάιλς έτσι θα βρεθεί για 11η σεζόν στο ΝΒΑ, έχοντας παίξει σε 650 αγώνες της regular season με 7.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.

Έχει αγωνιστεί στους Γιούτα Τζαζ, Ντένβερ Νάγκετς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Σακραμέντο Κινγκς, όπου είχε συμπαίκτη τον Σάσα Βεζένκοφ.