Η Δανάη Μπάρκα επέστρεψε στα social media με μια ανάρτηση που τράβηξε την προσοχή, αυτή τη φορά εξαιτίας ενός σχολίου για τη νέα της εμφάνιση. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε να απαντήσει δημόσια σε χρήστη που υπαινίχθηκε ότι έχει προχωρήσει σε πλαστική στο πρόσωπό της.

Το τελευταίο διάστημα η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μεσσηνία μαζί με τον Φάνη Μπότση, περνώντας χρόνο στο σπίτι που έχουν δημιουργήσει στην περιοχή. Παράλληλα, μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς της μέσα από το Instagram.

Λίγες ημέρες πριν είχε δείξει στους ακολούθους της το νέο της look, επιλέγοντας πιο κοντό κούρεμα και πιο σκούρα απόχρωση στα μαλλιά της. Η αλλαγή συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, με τους περισσότερους να εκφράζουν θετικές εντυπώσεις.

Ωστόσο, ανάμεσα στις αντιδράσεις υπήρξε και ένα σχόλιο που υποστήριζε ότι η παρουσιάστρια είχε κάνει παρέμβαση στο πρόσωπό της.

Η απάντηση της Δανάης Μπάρκα στο Instagram

Η Δανάη Μπάρκα δεν αγνόησε την παρατήρηση. Αντίθετα, δημοσίευσε σε story το συγκεκριμένο σχόλιο και το συνόδευσε με τη δική της απάντηση, επιλέγοντας έναν ανάλαφρο τόνο.

Στο στιγμιότυπο έγραψε:

«Χαχαχα το ωραιότερο σχόλιο που είδα».

Με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, χωρίς να δώσει συνέχεια στη συζήτηση που άνοιξε κάτω από τις αναρτήσεις της.