Οι αμερικανικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 24χρονος Μοχάμεντ Κουλιμπαλί, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί με καταγγελίες για φερόμενη εξαπάτηση πρώην παικτών του NFL μέσω επενδύσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα που, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, δεν ήταν πραγματικές. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πισίνα στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ μέχρι τον θάνατό του δεν είχε διωχθεί ποινικά για την υπόθεση.

Όπως μετέδωσε το ABC News, ο Κουλιμπαλί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του την Παρασκευή σε πισίνα κατοικίας στο Harrison Township του Νιου Τζέρσεϊ.

Λίγο νωρίτερα, αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην οικία έπειτα από αναφορές προσώπων που εξέφρασαν ανησυχία για την ευημερία του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται.

Στο μικροσκόπιο το φερόμενο επενδυτικό σχήμα

Ο θάνατός του σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση, στις 15 Ιουλίου, έρευνας του Barron’s, σύμφωνα με την οποία ο 24χρονος παρουσιαζόταν ως κεντρικό πρόσωπο ενός φερόμενου σχεδίου εξαπάτησης με θύματα επαγγελματίες αθλητές.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να επενδύσουν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία εμφανίζονταν ως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν μέσω της πλατφόρμας Shopify.

Ανάμεσα σε όσους υποστήριξαν ότι εξαπατήθηκαν ήταν και ο πρώην linebacker των New York Giants, Τέι Κράουντερ, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Κουλιμπαλί μέσω κοινού γνωστού.

Παράλληλα, άλλοι τρεις πρώην παίκτες του NFL ανέφεραν ότι έχασαν συνολικά περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια από επενδύσεις που πραγματοποίησαν μέσω του 24χρονου, ο οποίος καταγόταν από τη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με το Barron’s, πελάτες του εμφανίζονταν επίσης οι παίκτες των Philadelphia Eagles Νακόμπι Ντιν και Τζέιλεν Κάρτερ, ο Τερέλ Έντμουντς των Las Vegas Raiders, ο ράπερ YG και ο διεθνής αμυντικός των ΗΠΑ στο ποδόσφαιρο, Μαρκ ΜακΚένζι.

Τα στοιχεία που έδειχναν αυξημένες αποδόσεις

Οι επενδυτές φέρονται να πείθονταν να διαθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, βλέποντας στοιχεία πωλήσεων που παρουσίαζαν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα του Barron’s, οι συγκεκριμένες εγγραφές είχαν «καταχωριστεί χειροκίνητα» από πρόσωπο με πρόσβαση στο διαχειριστικό σύστημα των καταστημάτων.

Ο Κράουντερ δήλωσε ότι η παρουσία του Κουλιμπαλί δίπλα σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ενίσχυσε το αίσθημα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και συνέβαλε στην απόφασή του να επενδύσει.

Ο πρώην παίκτης των Giants, που αργότερα αγωνίστηκε και στους Tennessee Titans, υποστήριξε ότι επένδυσε όλες τις οικονομίες του, ύψους 500.000 δολαρίων, σε ένα από τα φερόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα.

«Έμπαινα συνέχεια στο κατάστημα και κοιτούσα πώς λειτουργούσε και τι συνέβαινε», είπε. «Νιώθω ότι όσο περισσότερο του έλεγα γι’ αυτό, όσες περισσότερες φορές έμπαινα, τόσο ο αριθμός άρχιζε να ανεβαίνει».

Παρά τη συνεχή άνοδο που εμφανιζόταν στην οθόνη, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έλαβε ποτέ τα χρήματα που περίμενε από την επένδυσή του.

Οι διαψεύσεις και η έρευνα

Ο Κουλιμπαλί είχε απορρίψει δημόσια όλες τις κατηγορίες που διατυπώνονταν εις βάρος του.

«Αμφισβητώ έντονα αρκετούς από τους πραγματικούς ισχυρισμούς και τους χαρακτηρισμούς που περιέχονται στο άρθρο του Barron’s, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερα δημοσιεύματα βασίζονται σε αυτούς», είχε δηλώσει τον Ιούλιο στη New York Post.

Μιλώντας και στο Barron’s, είχε υποστηρίξει ότι οι επενδυτές δεν έλαβαν τις αναμενόμενες αποδόσεις επειδή ούτε ο ίδιος εισέπραξε τα κεφάλαια που ανέμενε από προγραμματισμένη εξαγορά της επιχείρησής του.

Μέχρι τον θάνατό του δεν είχε ασκηθεί εις βάρος του καμία ποινική δίωξη για την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο Κράουντερ τόνισε ότι επιθυμεί η υπόθεσή του να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για άλλους επενδυτές.

«Δεν θέλω κανένας άλλος να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο και, όσοι έχουν ήδη εμπλακεί, θέλω απλώς να ενωθούμε και να διορθώσουμε την κατάσταση», ανέφερε.

Οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες του θανάτου του 24χρονου συνεχίζονται.