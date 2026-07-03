Μετά από ένα αμφίρροπο παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με 1-1, η Εθνική ομάδα της Αιγύπτου επικράτησε με 4-2 της Αυστραλίας στην διαδικασία των πέναλτι για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 και πήρε την πρόκριση για τους «16» της διοργάνωσης.

Στην επόμενη φάση η ομάδα του Σαλάχ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Αίγυπτο να έχει την υπεροχή, ωστόσο η πρώτη καλή φάση της αναμέτρησης ήταν για την Αυστραλία στο 5ο λεπτό με τον Βολπάτο να στέλνει την μπάλα στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού και άουτ.

Η απάντηση της Αιγύπτου ήρθε στο 13′. Ο Χαφέζ έκανε την σέντρα με το αριστερό από τα δεξιά και ο Ασούρ που βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Αυστραλίας με κεφαλιά νίκησε τον Μπος για το 1-0.

Η Αυστραλία προσπάθησε να αντιδράσει και είχε μια ευκαιρία με τον Μπέχιτς στο 35′ και μια με τον Βολπάτο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χωρίς το ανάλογο αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αυστραλία μπήκε καλύτερα κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ο’ Νιλ, ο Χάνι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την Αυστραλία.

Από εκείνο το σημείο και μετά η Αυστραλία ανέβασε ρυθμό και επιχείρησε να βρει ευκαιρίες για την ολική ανατροπή, όμως η Αίγυπτος ήταν αυτή που άγγιξε το 2-1 με τον Ραμπιά στο 90+4′, όταν πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Σαλάχ , όμως ο Μπιτς κράτησε το 1-1 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Στην παράταση το ματς δεν είχε πολλές φάσεις με μοναδική καλή ευκαιρία στο 93′ όταν ο Σαλάχ, βρέθηκε σε θέση βολής αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Μπιτς.

Έτσι το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι, εκεί όπου η Αίγυπτος νίκησε με 4-2 και πήρε την μεγάλη πρόκριση για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0: Άουτ η εκτέλεση του Σούταρ

0-1: Γκολ ο Σαμπέρ

1-1: Γκολ ο Ιρβάιν

1-2: Γκολ ο Ραμπιά

2-2: Γκολ ο Μέιμπιλ

2-3: Γκολ ο Σαλάχ

2-3: Δοκάρι και άουτ η εκτέλεση του Χέρινγκτον

2-4: Γκολ ο Αμπντελμαγκουίντ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Μπιτς (119′ Ράιαν), Τσιρτσάρι, Μπος (46′ Τρέβιν), Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ (91′ Μέιμπιλ), Ο’ Νιλ (91′ Όκον-Ένγκστλερ), Ιρβάιν, Ιρανκούντα (74′ Τουρέ), Βολπάτο (74′ Χρούστιτς).

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σουμπίρ, Ραμπιά, Ιμπραχίμ, Χανί, Χαφέζ (80′ Τρεζεγκέ), Ασούρ, Ζίκο (67′ Χασάν), Φατί (67′ Αμπντελμαγκουίντ), Ατιά (120+1′ Σαμπέρ), Μαρμούς (106′ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ.