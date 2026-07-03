Στη δημοσιότητα βγήκε βίντεο από τη φονική εμπρηστική επίθεση σε βάρος πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και δείχνει τη στιγμή που ένας από τους δράστες τοποθετεί τα γκαζάκια.

Το βίντεο προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και δείχνει την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη.

Στα πλάνα διακρίνεται ένα άτομο που φοράει μαύρα ρούχα και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, να πλησιάζει στην πυλωτή της πολυκατοικίας, κρατώντας μία μαύρη σακούλα στα χέρια.

Ο δράστης αφήνει τη σακούλα και απομακρύνεται, ενώ λίγο αργότερα πυροδοτείται ο μηχανισμός.

Δείτε το βίντεο:

«Δεν πρόκειται για συμβολικές ενέργειες»

Για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ακολουθεί τη γνωστή πρακτική της, εργαζόμενη χωρίς δημοσιότητα, γεγονός που -όπως σημείωσε- δεν σημαίνει ότι οι έρευνες δεν προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

«Μας έχει συνηθίσει η Αντιτρομοκρατική να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, όμως είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω στις έρευνές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά στις «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα, αλλά μεθοδικά, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

Επίσης, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Όπως είπε, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την Αντιτρομοκρατική στη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων.

«Είναι τουλάχιστον τρεις οι εμπλεκόμενοι. Αυτό που εξετάζουμε είναι αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν υποστηρικτικά, είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Σε τέτοιου είδους ενέργειες συνήθως δεν εμπλέκονται μόνο όσοι τοποθετούν τον εμπρηστικό μηχανισμό, αλλά υπάρχει και υποστηρικτική ομάδα», επεσήμανε.

Επίσης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτοσχέδιοι και δεν απαιτούσαν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Όπως ανέφερε, επρόκειτο για μηχανισμούς με απλή συνδεσμολογία, αποτελούμενους από γκαζάκι και εύφλεκτο υγρό, ενώ τα εργαστήρια θα καθορίσουν το ακριβές υλικό που χρησιμοποιήθηκε.

«Έχουμε δει αντίστοιχους μηχανισμούς να χρησιμοποιούνται ακόμη και σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το εύφλεκτο υγρό που χρησιμοποιήθηκε θα προκύψει από τις εργαστηριακές εξετάσεις», δήλωσε.