Σφοδρή επίθεση κατά του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγορώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι επικεντρώνονται σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ αγνοούν, όπως υποστήριξε, τη «ρωσοφοβία» και τις καταγγελίες της Μόσχας για την Ουκρανία.

Η Ζαχάροβα έκανε τις δηλώσεις της μέσω ανάρτησης στο Telegram, σχολιάζοντας την «Εβδομάδα κατά της Ρητορικής Μίσους» που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο.

«Η ρωσοφοβία ανθίζει ατιμώρητα»

Στην ανάρτησή της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι δυτικές διαδικτυακές πλατφόρμες ανέχονται περιεχόμενο που, κατά την ίδια, στρέφεται κατά των Ρώσων.

«Σήμερα, σχεδόν σε όλες τις δυτικές διαδικτυακές πλατφόρμες, η ρωσοφοβία ανθίζει ατιμώρητα. Παράλληλα, με τη στήριξη των ευρωπαϊκών αρχών, αποκρύπτεται η αλήθεια για τα πραγματικά γεγονότα και για τα εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου», ανέφερε.

Οι τοποθετήσεις της εντάσσονται στη σταθερή γραμμή της Μόσχας, η οποία κατηγορεί συχνά ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις για επιλεκτική αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και για εχθρική στάση απέναντι στη Ρωσία.

Κριτική για το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο Στρασβούργο, η οποία διοργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Κατά την ίδια, δεν δόθηκε αντίστοιχη έμφαση σε συνθήματα και εκφράσεις μίσους κατά των Ρώσων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στην Ουκρανία.

Η Ρωσίδα αξιωματούχος επέκρινε έτσι την επιλογή θεμάτων της διοργάνωσης, παρουσιάζοντάς την ως παράδειγμα πολιτικών προτεραιοτήτων που, κατά τη Μόσχα, απομακρύνονται από τα ζητήματα που η ίδια θεωρεί ουσιαστικά.

Ο χαρακτηρισμός «κλόουν» και η νέα επίθεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Η Ζαχάροβα χρησιμοποίησε ιδιαίτερα απαξιωτική γλώσσα για όσους προωθούν τις συγκεκριμένες πολιτικές, χαρακτηρίζοντάς τους «κλόουν».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη συχνά επιθετική ρητορική που χρησιμοποιεί η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ απέναντι σε ευρωπαϊκούς και δυτικούς θεσμούς.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές δομές ασχολούνται περισσότερο με ζητήματα φύλου παρά με την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και της εχθρότητας κατά των Ρώσων.

Στο φόντο η βαθιά ρήξη Ρωσίας – Ευρώπης

Οι δηλώσεις της Ζαχάροβα έρχονται σε μια περίοδο πλήρους επιδείνωσης των σχέσεων της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση έχει επεκταθεί πέρα από το στρατιωτικό και διπλωματικό πεδίο, αγγίζοντας ζητήματα ενημέρωσης, προπαγάνδας, λογοκρισίας, κοινωνικών δικτύων και ρητορικής μίσους.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ενώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κατηγορούν τη Ρωσία για παραπληροφόρηση και συστηματική εργαλειοποίηση της δημόσιας συζήτησης.