Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς καταγράφεται έξαρση κρουσμάτων κυκλοσπορίασης, μιας παρασιτικής λοίμωξης που προκαλεί έντονη διάρροια και σοβαρή γαστρεντερική δυσφορία. Το ανησυχητικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό ενόψει των μαζικών μετακινήσεων και συγκεντρώσεων για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), τουλάχιστον 145 άνθρωποι σε 17 πολιτείες έχουν διαγνωστεί με κυκλοσπορίαση, λοίμωξη που προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora και μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων.

Περισσότεροι από 20 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταγραφεί κάποιος θάνατος.

Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος, καθώς αρκετές περιπτώσεις είτε δεν διαγιγνώσκονται είτε δεν δηλώνονται στις αρμόδιες αρχές.

Η Νέα Υόρκη εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ενώ ακολουθούν το Ιλινόις και το Τέξας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στο Μίσιγκαν, όπου οι υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για αιφνίδια και ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση των περιστατικών. Μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν περισσότερα από 170 κρούσματα, όταν ο ετήσιος μέσος όρος στην πολιτεία κυμαίνεται περίπου στα 50.

Άγνωστη παραμένει η πηγή της μόλυνσης

Συνήθως, τα περιστατικά κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ συνδέονται με ταξίδια στο εξωτερικό ή με την κατανάλωση εισαγόμενων τροφίμων, όπως κόλιανδρος, βασιλικός, βατόμουρα ή έτοιμες σαλάτες που έχουν καλλιεργηθεί σε μολυσμένο περιβάλλον και δεν έχουν καθαριστεί σωστά.

Στη συγκεκριμένη έξαρση, όμως, οι περισσότεροι ασθενείς δεν είχαν ταξιδέψει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πηγή της μόλυνσης βρίσκεται στην εγχώρια αλυσίδα διανομής τροφίμων.

Το CDC συνεργάζεται με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), προκειμένου να εντοπιστεί το τρόφιμο ή ο προμηθευτής που ευθύνεται για τη διασπορά του παρασίτου.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, ενώ οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η έξαρση να οφείλεται σε περισσότερες από μία πηγές, καθώς τα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε διαφορετικές πολιτείες.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Μέχρι να εντοπιστεί η αιτία της επιδημίας, οι υγειονομικές αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Οι ειδικοί συστήνουν σχολαστικό πλύσιμο όλων των φρέσκων φρούτων και λαχανικών πριν από την κατανάλωση, καθώς και συχνό πλύσιμο των χεριών, ιδιαίτερα πριν από την προετοιμασία ή την κατανάλωση τροφίμων.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατό η πηγή της μόλυνσης και να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση της λοίμωξης.