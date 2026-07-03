Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από απόψε και περιμένουν έξω από το τέμενος όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί θα περιμένει έως και 10 ώρες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μοσαλά για να ξεκινήσει το προσκύνημα στη σορό. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του AFP, τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυστηρά και όλοι οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.

Νωρίτερα, το φέρετρο του Χαμενεΐ προσκύνησαν Ιρανοί και ξένοι αξιωματούχοι.

Οι αρχές του Ιράν αναμένουν 15-20 εκατομμύρια ανθρώπους, μόνο στην Τεχεράνη, για τις επικήδειες τελετές που επισήμως θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο. Η σορός του αγιατολάχ, τυλιγμένη στην ιρανική σημαία, θα εκτεθεί μέρα και νύχτα, μέχρι τη Δευτέρα, στη Μεγάλη Μοσαλά. Οι τοίχοι του θρησκευτικού συγκροτήματος έχουν καλυφθεί από τεράστια πορτρέτα του Χαμενεΐ, μαύρα λάβαρα (ένδειξη πένθους) και κόκκινες σημαίες, που συμβολίζουν το μαρτύριο και την εκδίκηση.

Νωρίτερα, τη σορό προσκύνησαν ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολλά μέλη της κυβέρνησης και ο Αχμάντ Βαχιντί, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης.

Ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι βρέθηκαν επίσης σήμερα στην Τεχεράνη για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ, όπως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου μεσολάβησε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Παρών ήταν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, καθώς και αντιπροσωπείες της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Οι απλοί πολίτες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 6 το πρωί αύριο για να ξεκινήσει το προσκύνημα.

Ένα μεγάλο πάρκο της πόλης έχει μετατραπεί σε κάμπινγκ, όπου η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος έχει στήσει περισσότερες από 400 σκηνές. Βυτιοφόρα έχουν πάρει θέση, έτοιμα να δροσίσουν το πλήθος, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τους 35°C.

«Ετοιμάσαμε τα σπίτια μας στην Τεχεράνη, για να φιλοξενήσουμε αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό (…) Θεού θέλοντος, αφού υποδεχτούμε τους καλεσμένους, θα πάμε μαζί να πούμε το αντίο στον αγαπημένο μας ηγέτη», είπε μια εκπαιδευτικός, η 61χρονη Εζάτ Σοαΐ.

Ο 86χρονος Αλί Χαμενεΐ, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν επί σχεδόν 30 χρόνια, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών, από πλήγμα στην κατοικία του.

Οι τελετές, που ήταν προγραμματισμένες αρχικά για τον Μάρτιο αλλά αναβλήθηκαν λόγω του πολέμου, θα διαρκέσουν έξι ημέρες. Η σορός θα μεταφερθεί και σε δύο ιερές για τους σιίτες πόλεις του Ιράκ.

Δίπλα στο φέρετρο του Χαμενεΐ εκτίθενται εκείνα των συγγενών του που σκοτώθηκαν μαζί μου: μία κόρη του, ένας γαμπρός του, μια νύφη του και μια εγγονή του, ηλικίας μόλις 14 μηνών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτζταμπά, που τραυματίστηκε επίσης σε εκείνον τον βομβαρδισμό, θα παραστεί στην κηδεία και την ταφή του πατέρα του. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε.