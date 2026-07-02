Ο Άρης Πορτοσάλτε συνέδεσε ευθέως τη δημόσια ρητορική και τους στίχους που χρησιμοποίησε ο Πάνος Βλάχος με το κλίμα που οδηγεί σε ακραίες ενέργειες, με αφορμή το μπαράζ εμπρησμών σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τελικά τη ζωή της. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Μαρίας Αναστασοπούλου, εξελίσσοντας τη συζήτηση σε μια σκληρή αντιπαράθεση.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος έθεσε το ζήτημα ανακαλώντας τη γνωστή συναυλιακή αναφορά του ηθοποιού και τραγουδοποιού.

Η δημόσια ερώτηση και η διαφωνία στο πλατό

«Όταν ο καλλιτέχνης Πάνος Βλάχος τραγουδούσε από τη σκηνή και το κοινό από κάτω χειροκροτούσε το “μέσα σε ένα σάκο βάλτε Άδωνι και Πορτοσάλτε”, προετοιμαζόταν κάτι κακό για την κοινωνία, από αυτά που ζούμε τώρα, ή όχι; Το ρωτώ δημοσίως. Να το βάλω, με την απόσταση του χρόνου, για τον καλλιτέχνη Πάνο Βλάχο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

Απαντώντας στην τοποθέτηση αυτή, η Μαρία Αναστασοπούλου πήρε σαφείς αποστάσεις, τονίζοντας το προσωπικό φορτίο που φέρει η συγκεκριμένη αναφορά για τον συνάδελφό της.

«Καταλαβαίνω ότι, επειδή εσύ ήσουν στους στίχους του τραγουδιού, είναι και πιο προσωπικό. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, με αφορμή ένα τόσο τραγικό γεγονός, που είναι καταδικαστέο από όλους τους λογικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία, να μπαίνουν όλα μέσα σε μια σακούλα. Είναι σαν τον στίχο του Βλάχου αυτό που κάνουμε τώρα», σημείωσε η δημοσιογράφος.

Η απάντηση της παρουσιάστριας οδήγησε τον Άρη Πορτοσάλτε στο να εξειδικεύσει το επιχείρημά του γύρω από την κλιμάκωση των επιθέσεων, εμμένοντας στην αρχική του θέση για τον Πάνο Βλάχο.

«Για να καταλήξουμε στη δολοφονία με τη βία, προετοιμάζεται η βία. Ο στίχος του καλλιτέχνη Πάνου Βλάχου “σε ένα σάκο βάλτε Άδωνι και Πορτοσάλτε”, είναι προτροπή στη βία. Αν θέλει να έρθει να μου πει γιατί δεν είναι», κατέληξε στην τοποθέτησή του.