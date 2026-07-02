Τις δραματικές στιγμές που έζησαν στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη περιέγραψε ο Παναγιώτης Νέστορας. Όπως είπε, η σύζυγός του, Βάγια, η οποία είναι και μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο ισόγειο να δει τι συμβαίνει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

«Χτύπησε ο συναγερμός για φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο. Εγώ ήμουν στην είσοδο του διαμερίσματος και πήγα να πάρω τηλέφωνο», είπε στην ΕΡΤ και συνέχισε: «Η Αφροδίτη πήγε να δει τη μητέρα της και έπαθε εγκαύματα σε χέρια και πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες».

«Έχω προβλήματα εισπνοής, κάνω εξετάσεις. Εγώ και η κόρη μου θα σταθούμε δυνατοί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα το έχει κάνει μόνη της. Πρέπει να φανούμε δυνατοί», επεσήμανε, με τη φωνή του να σπάει.

«Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι είναι δολοφόνος. Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα», κατέληξε.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του κ. Γιώργου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews μέσα από το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Όπως ανέφερε, εκτιμά ότι εντός της ημέρας θα πάρει εξιτήριο, ενώ περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε τη νύχτα της φωτιάς από το διαμέρισμά του στον πέμπτο όροφο.

«Ξύπνησα κάποια στιγμή από έναν υπόκωφο θόρυβο, όχι ακριβώς έκρηξη. Άκουσα και συναγερμούς από αυτοκίνητα και βγήκαμε με τη γυναίκα μου στο μπαλκόνι να δούμε τι συμβαίνει», είπε, εξηγώντας ότι οι περίοικοι φώναζαν πως υπήρχε καπνός στην πιλοτή και ζητούσαν κάποιον να κατέβει με πυροσβεστήρα.

Ο ίδιος αποφάσισε να κατέβει για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, χωρίς να φαντάζεται το μέγεθος της καταστροφής. «Μόλις άνοιξα την πόρτα του ασανσέρ, είδα το αυτοκίνητο να έχει λαμπαδιάσει. Φοβήθηκα να βγω, γιατί ουσιαστικά θα έμπαινα μέσα στη φωτιά, και ανέβηκα αμέσως ξανά επάνω», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο, μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση έγινε ασφυκτική. «Άρχισαν να σπάνε τα τζάμια, να μπαίνουν καπνοί στην οικοδομή και η αναπνοή ήταν καυτερή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του άκουγαν φωνές από το κλιμακοστάσιο και άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματός τους για να δουν αν κάποιος χρειαζόταν βοήθεια.

Όπως είπε, λίγο αργότερα αντιλήφθηκαν ότι στο μπαλκόνι του διαμερίσματός τους είχε καταφύγει η Αφροδίτη Νέστορα. «Όταν ήρθε η Πυροσβεστική και καταλάγιασαν λίγο οι καπνοί, τη βρήκαμε ξαπλωμένη στο μπαλκόνι. Τη συνεφέραμε και μονολογούσε συνεχώς “οι γονείς μου, οι γονείς μου, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου”. Ήταν σε κατάσταση σοκ», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, όπως είπε, έσπευσε να αναζητήσει διασώστες. «Βγήκα στην οικοδομή, βρήκα διασώστες και τους είπα: “Ελάτε στον πέμπτο, υπάρχει ένα άτομο”. Ήρθαν και την παρέλαβαν», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της οικογένειας μετά τη φωτιά, σημείωσε ότι επικρατούσε απόλυτη σύγχυση. «Από ό,τι κατάλαβα, η οικογένεια ήταν σε διάσπαρτα σημεία και ο καθένας έψαχνε τους άλλους», είπε, ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως, παρά τα σοβαρά εγκαύματα που φέρει η ίδια και τα τραύματα του πατέρα της, «τουλάχιστον από ό,τι ξέρω δεν είναι σε άμεσο κίνδυνο».