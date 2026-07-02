Η Αναστασία ήταν καλεσμένη του Rospy και του Στέλιου Δρουμαλιά, στο δεύτερο επεισόδιο του Stage Stories powered by Winmasters, όπου ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για το πρώτο τραγούδι που την έκανε viral, τη σχέση της με τη θρησκεία, αλλά και όλα όσα θέλει να αφήσει πίσω της μέσω της μουσικής της.

Στη συνέντευξή της, η Αναστασία αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η πίστη στη ζωή της, εξηγώντας πως τη βοηθά να παραμένει προσγειωμένη και να βάζει στην άκρη το «εγώ» της. Παράλληλα, μίλησε για την επαφή της με τους θαυμαστές της, τα μηνύματα που δέχεται στα social media, αλλά και την επιθυμία της να αφήσει πίσω της τραγούδια που θα αντέξουν στον χρόνο. Η ίδια θυμήθηκε, επίσης, το βίντεο στο TikTok που την έκανε γνωστή, αποκαλύπτοντας πως το ανέβασε ενώ περίμενε έξω από ένα σουβλατζίδικο.

H σχέση της με την θρησκεία

Η Αναστασία ανέφερε για τη σχέση της με τη θρησκεία: «Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα συναισθήματα μου, στην αύρα μου και σε όλα όσα είπατε για εμένα. Συνεχώς κατεβάζω το “εγώ” μου. Δεν είμαι τίποτα περισσότερο από έναν απλό άνθρωπο. Το ότι κάνω μουσική και είμαι τραγουδίστρια είναι η δουλειά μου, όπως για κάποιον άλλον άνθρωπο αυτή είναι η δουλειά του να πηγαίνει σε ένα γραφείο. Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία και είμαι κάθε Κυριακή στην εκκλησία, είναι η επικοινωνία που μπορείς να νιώσεις πράγματα και να σε καθοδηγήσει χωρίς να έχεις απάντηση από κανέναν».

Για το αν έχει βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση με κάποιον θαυμαστή της

«Από κοντά δεν έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση, γιατί δόξα τω θεώ είμαι συνέχεια με την ομάδα μου και δεν με αφήνουν μόνη μου, οπότε τα διαχειριζόμαστε. Στα social media γίνεται ένας πανικός, δηλαδή μπορεί να έχω σχέση με επτά αγόρια χωρίς να το ξέρω. Μου στέλνουν μηνύματα κανονικά σαν να τα έχουμε. Μετά από ένα σημείο όλο αυτό με τρομάζει λίγο. Μου έχει συμβεί να μου στείλουν και να μου πουν “είχα χρόνια κατάθλιψη, δεν άκουγα ελληνικά, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, από όταν ξεκίνησα να ακούω εσένα με ηρέμησες. Αυτό είναι υπέροχο», δήλωσε η Αναστασία στον Rospy και τον Στέλιο Δρουμαλιά.

Για το πώς θα ήθελε να την θυμάται ο κόσμος σε 40 χρόνια

«Θέλω να χτίσω δισκογραφία, γιατί πιστεύω έτσι θα σε θυμούνται μετά, από τα τραγούδια σου. Εμένα η εμμονή μου είναι να μπορώ να βγω να τραγουδήσω», σημείωσε.

Για το βίντεο στο tik tok που την έκανε γνωστή

«Ήμουν έξω από ένα σουβλατζίδικο, περίμενα να έρθουν τα σουβλάκια μου και μέχρι να έρθουν είχα ένα τραγούδι με τη φωνή μου και το έβγαλα. Έτσι έγινε και το ανέβασα», πρόσθεσε επίσης.