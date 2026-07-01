Την ώρα που έχει σημάνει συναγερμός για την παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, δημιουργήθηκε ομάδα για την προστασία του ψαριού.

Η ομάδα «Πρωτοβουλία για τη Διάσωση του Λαγοκέφαλου» σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι η μαζική εξόντωση του συγκεκριμένου είδους εγείρει ηθικά ζητήματα, αναφέροντας ότι το ψάρι δεν βρέθηκε από επιλογή στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση:

«Ο λαγοκέφαλος αξίζει προστασία: γιατί πρέπει να σταματήσει κάθε αλιευτική πίεση στο είδος.

Τα τελευταία χρόνια ο λαγοκέφαλος έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους κατοίκους των ελληνικών θαλασσών. Η ταχεία εξάπλωσή του έχει οδηγήσει πολλούς να ζητούν την εντατική αλίευσή του, ακόμη και την πλήρη εξόντωσή του. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στο ζήτημα δείχνει ότι η προσέγγιση αυτή είναι λανθασμένη. Ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εχθρός, αλλά ως ένα ζωντανό είδος που αξίζει προστασία και σεβασμό.

Πρώτα απ’ όλα, ο λαγοκέφαλος δεν ευθύνεται για την παρουσία του στη Μεσόγειο. Η εξάπλωσή του αποτελεί αποτέλεσμα ανθρωπογενών παρεμβάσεων και μεγάλων περιβαλλοντικών αλλαγών που επέτρεψαν τη μετακίνησή του σε νέες περιοχές. Είναι άδικο να τιμωρείται ένα είδος επειδή ακολουθεί τους φυσικούς μηχανισμούς επιβίωσης και αναπαραγωγής που ακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Επιπλέον, η μαζική θανάτωση ενός είδους δημιουργεί σοβαρά ηθικά ζητήματα. Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν προχωρήσει πέρα από τη λογική ότι κάθε οργανισμός που θεωρείται ανεπιθύμητος πρέπει να εξοντώνεται. Η βιοποικιλότητα αποτελεί θεμελιώδη αξία και η προστασία της δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά μόνο στα «συμπαθή» ή οικονομικά χρήσιμα είδη. Αν πιστεύουμε πραγματικά στην προστασία της φύσης, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε την αξία κάθε μορφής ζωής.

Ένα ακόμη επιχείρημα αφορά την επιστημονική αβεβαιότητα. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και συχνά οι συνέπειες μιας μαζικής παρέμβασης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Η δραστική μείωση ενός πληθυσμού μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλα είδη και να δημιουργήσει νέα προβλήματα, ίσως σοβαρότερα από εκείνα που προσπαθούμε να λύσουμε σήμερα. Η ιστορία της διαχείρισης της άγριας ζωής είναι γεμάτη παραδείγματα όπου η ανθρώπινη βεβαιότητα αποδείχθηκε λανθασμένη.

Παράλληλα, ο λαγοκέφαλος μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής επιστημονικής έρευνας. Η προσαρμοστικότητά του, η ανθεκτικότητά του και οι ιδιαίτερες βιολογικές του ιδιότητες προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες μελέτης. Αντί να επενδύουμε πόρους στην εξόντωσή του, θα μπορούσαμε να επενδύσουμε στην κατανόηση του είδους και των μηχανισμών που του επιτρέπουν να επιβιώνει σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Τέλος, η προστασία του λαγοκέφαλου αποτελεί δοκιμασία των αρχών μας. Η πραγματική περιβαλλοντική ηθική δεν εφαρμόζεται μόνο όταν πρόκειται για χαριτωμένα θηλαστικά ή σπάνια πουλιά. Αποδεικνύεται όταν υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ύπαρξης ακόμη και ειδών που θεωρούνται ανεπιθύμητα ή προβληματικά. Η αξία μιας ζωής δεν πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά από τη χρησιμότητά της για τον άνθρωπο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η αλιεία του λαγοκέφαλου δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνεται.

Αντίθετα, χρειάζεται ένα πλαίσιο αυστηρής προστασίας, συνεχούς επιστημονικής παρακολούθησης και σεβασμού προς το είδος. Μια κοινωνία που επιλέγει τη συνύπαρξη αντί της εξόντωσης αποδεικνύει ότι έχει κατανοήσει βαθύτερα τη σχέση της με τον φυσικό κόσμο».