Στην οικογένεια του ΣΚΑΪ εντάσσεται η Μίνα Καραμήτρου, με τον σταθμό να βγάζει πριν από λίγο και την επίσημη ανακοίνωση, με την οποία την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!