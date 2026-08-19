Ο Κάλουμ Τέρνερ φαίνεται πως διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του. Λίγο μετά τον γάμο του με την ποπ σταρ Ντούα Λίπα, ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε πως η δημιουργία οικογένειας είναι πλέον ο μεγάλος του στόχος.

«Είμαι 36 ετών. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια και να μεγαλώσω παιδιά», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Esquire.

Παράλληλα, ο σταρ του «The One Night Only» αναφέρθηκε σε ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα του που έχει βελτιώσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως ηθοποιός και μοντέλο, τα οποία πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν στο νέο του ρόλο. «Είμαι περισσότερο αποφασιστικός παρά αυστηρός με τον εαυτό μου. Μου αρέσει η οργάνωση, η ρουτίνα και ο σταθερός ρυθμός», εξήγησε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με μυστικό πολιτικό γάμο τον Μάιο στο Λονδίνο, ενώ ακολούθησε ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι στην Villa Valguarnera στο Παλέρμο της Σικελίας, με τη νύφη να εντυπωσιάζει φορώντας μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Chanel.

Θυμούμενος τη μέρα του γάμου ανέφερε: «Ήταν εκπληκτικά. Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Είναι ωραίο να βρίσκεις έναν άνθρωπο που αγαπάς, που σε αγαπά και με τον οποίο θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί».

Μετά τον γάμο όπως σημείωσε ο Κάλουμ Τέρνερ, πραγματοποίησαν «τις πιο μαγικές διακοπές» στη Νότια Αφρική κάνοντας σαφάρι. Σύμφωνα με το E! News, το ζευγάρι πέρασε επίσης τον μήνα του μέλιτος στη Ρώμη και στο Αμάλφι όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Dua Lipa στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Έχουμε και οι δύο την ίδια σκέψη στο μυαλό μας που λέει: «Τρέξε, ταξίδεψε, δες τον κόσμο, εξερεύνησε και ανακάλυψε». Και ναι, λατρεύουμε να το κάνουμε μαζί», συμπλήρωσε ο ηθοποιός, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.