Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη νοτιοδυτική Κίνα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον δέκα νεκρούς. Καταρρεύσεις κατοικιών και κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε αρκετές περιοχές, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους.

Οι Αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοδυτική Κίνα, μεταξύ άλλων στις περιοχές Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν, αφού νερό της βροχής, που συσσωρεύθηκε σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ενός πάρτι που γινόταν χθες, Τρίτη, για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, όπως μετέδωσε το CCTV.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της Σιτσουάν, ενώ ακόμη δύο υπέκυψαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται 17 τραυματίες. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών βρίσκονται παιδιά.

Οι Αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές. Καταρρακτώδεις βροχές από χθες, Τρίτη, απέκλεισαν δρόμους στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα, όπως μετέδωσε το CCTV.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν πέντε άνθρωποι. Οι διασώστες τους ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με το CCTV.

Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχτεί ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.