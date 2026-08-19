Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. προχωρά σε νέα κίνηση ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της, υπογράφοντας Επιστολή Πρόθεσης (LoI) για την εξαγορά του 100% της μαροκινής Naturplas Industrial SARL (NPI). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών φύλλων για την κάλυψη θερμοκηπίων και άλλες αγροτικές εφαρμογές, ενώ διαθέτει παραγωγική μονάδα στην Τετουάν.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, η Naturplas Industrial κατέγραψε το 2025 πωλήσεις ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Η μαροκινή εταιρεία ολοκλήρωσε στις αρχές του 2026 επένδυση σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό, η οποία υπερδιπλασιάζει την παραγωγική της δυναμικότητα και δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η σημασία της αγοράς του Μαρόκου

Η σχεδιαζόμενη εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τόσο τη διεθνή παρουσία όσο και την παραγωγική βάση του Ομίλου Πλαστικά Κρήτης. Η εταιρεία επισημαίνει ότι το Μαρόκο διαθέτει μεγάλη και αναπτυσσόμενη εγχώρια αγορά, καθώς και ανταγωνιστικό κόστος σε πρώτες ύλες, ενέργεια και εργασία.

Παράλληλα, η γεωγραφική θέση της χώρας και οι εμπορικές συμφωνίες που διαθέτει δημιουργούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ευνοϊκές προϋποθέσεις για εξαγωγές προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Εντός του επόμενου τριμήνου η ολοκλήρωση

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου, ενώ το τελικό τίμημα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Όπως αναφέρεται, η αξία της εξαγοράς θα καθοριστεί με βάση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία της Naturplas Industrial.

Η Πλαστικά Κρήτης σημειώνει ότι θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.