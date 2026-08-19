Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στη δίκη για τις συνθήκες θανάτου του κορυφαίου Αργεντίνου ποδοσφαιριστή και προπονητή όλων των εποχών, Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος έπασχε από «χρόνια νεφρική νόσο» και πέθανε τον Νοέμβριο του 2020 σε ηλικία 60 ετών.

Ο Αργεντίνος νεφρολόγος, Ερνάν Τριμάρκι, επεσήμανε ότι η επιδείνωση της λειτουργίας των νεφρών του και η αύξηση του βάρους του αποτελούσαν προειδοποιητικά σημάδια για την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του και η ιατρική του ομάδα θα μπορούσε να είχε κινητοποιηθεί νωρίτερα.

Η κατάσταση των νεφρών του Ντιέγκο Μαραντόνα είχε επιβαρυνθεί από τον τρόπο ζωής του, κάτι που δεν αποτελούσε μυστικό. Σύμφωνα με τον Ερνάν Τριμάρκι, ο πρώην αρχηγός και «δεκάρι» της Αλμπισελέστε έπασχε από «χρόνια νεφρική νόσο», ωστόσο, παρά τα πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, στα τέλη του 2020, δεν φαίνεται να είχε την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.

Ο Αργεντινός νεφρολόγος κατέθεσε στη δίκη των επτά επαγγελματιών υγείας -νευροχειρουργού, γιατρών, ψυχιάτρου, ψυχολόγου και νοσηλευτών- οι οποίοι δικάζονται για πιθανές θανατηφόρες παραλείψεις. Όπως και άλλοι ειδικοί που έχουν καταθέσει στις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες, έκανε λόγο για ελλείψεις στην ιατρική φροντίδα του Μαραντόνα, ο οποίος ήταν ήδη εξασθενημένος και είχε παραιτηθεί από την προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή.

Κατά τη νεκροψία, οι νεφροί του είχαν βάρος «πολύ μεγαλύτερο από το φυσιολογικό» και παρουσίαζαν «διάφορες βλάβες», τις οποίες ο νεφρολόγος συνέδεσε με ιστορικό παχυσαρκίας, χρήσης κοκαΐνης και υπέρτασης. Ο Μαραντόνα έπασχε από «σπειραματοσκλήρυνση», μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από βλάβες στα σπειράματα των νεφρών, τα οποία λειτουργούν ως φίλτρα για την απομάκρυνση της περίσσειας υγρών και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση οιδημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, «το ελάχιστο που έπρεπε να γίνεται ήταν καθημερινός ιατρικός έλεγχος, καθημερινή νοσηλευτική φροντίδα, γενική εξέταση αίματος και καταγραφή των ζωτικών σημείων», εκτίμησε ο δρ. Τριμάρκι.

«Δεν είδα καμία αιμοληψία στον φάκελο της κατ’ οίκον νοσηλείας του ποδοσφαιριστή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι «αν αυξάνεται η αρτηριακή πίεση, αν αυξάνεται το βάρος, τότε πρέπει να γίνει κάτι. Με μια απλή ζυγαριά μπορείς να προβλέψεις αρκετά πράγματα».

«Θα μπορούσε να είχε σημάνει συναγερμός»

Ο νεφρολόγος, Ερνάν Τριμάρκι, είναι ένα από τα 22 μέλη της διεπιστημονικής ιατρικής επιτροπής που συστάθηκε από την αργεντίνικη δικαιοσύνη το 2021 για την υπόθεση Μαραντόνα.

Είναι ο τρίτος ειδικός στις τρεις τελευταίες ακροαματικές διαδικασίες της δίκης, η οποία διεξάγεται από τα μέσα Απριλίου στο Σαν Ισίδρο, βόρεια του Μπουένος Άιρες, που επισημαίνει προειδοποιητικά σημάδια τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει αντιληπτά ή να είχαν ελεγχθεί από την ιατρική ομάδα του θρυλικού ποδοσφαιριστή.

«Η επιδείνωση ήταν σταδιακή για τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του. Θα μπορούσε να είχε σημάνει συναγερμός», είχε τονίσει την περασμένη Πέμπτη ο ιατροδικαστής, Κάρλος Κασινέλι.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις των ειδικών, ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε στο σπίτι του στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, έπειτα από αγωνία αρκετών ωρών.

Οι επαγγελματίες υγείας που δικάζονται αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 χρόνια, αρνούνται όμως οποιαδήποτε ευθύνη. Οι περισσότεροι επικαλούνται την ειδικότητά τους και τον διακριτό ρόλο που είχε ο καθένας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν άμεση σχέση με τα κλινικά αίτια του θανάτου. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το lequipe.fr.