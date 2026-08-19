Η Λίντσεϊ Κλάνσι «εκλιπαρούσε για βοήθεια» πριν σκοτώσει τα τρία παιδιά της, σύμφωνα με την κατάθεση της πρώην πεθεράς της στη δίκη που διεξάγεται στη Μασαχουσέτη. Η Σούζαν Κλάνσι περιέγραψε μια γυναίκα της οποίας η ψυχική κατάσταση είχε επιδεινωθεί σημαντικά μετά τη γέννηση του μικρότερου παιδιού της. «Είχε αϋπνίες. Έχανε την όρεξή της», κατέθεσε. «Ήταν πολύ αγχωμένη και λυπημένη».

Όταν δικηγόρος της υπεράσπισης τη ρώτησε αν η Λίντσεϊ ενδιαφερόταν συνεχώς να γίνει καλύτερα και να επισκέπτεται γιατρούς, η Σούζαν απάντησε: «Πάρα πολύ. Εκλιπαρούσε για βοήθεια», είπε, περιγράφοντας τη νύφη της ως μια «πολύ στοργική και πολύ τρυφερή μητέρα».

Η κατάθεση της Σούζαν αποτελεί μέρος της προσπάθειας της υπεράσπισης να αποδείξει ότι η Λίντσεϊ βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής επιλόχειας ψύχωσης όταν σκότωσε τα παιδιά της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC. Η ίδια δεν αμφισβητεί ότι διέπραξε τις δολοφονίες, όμως έχει δηλώσει αθώα στις κατηγορίες για φόνο. Η εισαγγελία υποστηρίζει, αντίθετα, ότι πήρε συνειδητά και υπολογισμένα την απόφαση να σκοτώσει τα παιδιά της. Τα θύματα ήταν η Κόρα, 5 ετών, ο Ντόσον, 3 ετών, και ο Κάλαν, μόλις 8 μηνών.

Τι είχε καταθέσει η μητέρα της

Η μητέρα της Λίντσεϊ, Πάουλα Μάσγκροουβ, είχε καταθέσει μία ημέρα νωρίτερα ότι η κόρη της ανέκαθεν ονειρευόταν να γίνει μητέρα. «Πάντα ήθελε να γίνει μητέρα, να αποκτήσει πολλά παιδιά, και ένιωθα ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που της είχε συμβεί», είπε.

Μετά τη γέννηση του Κάλαν, ωστόσο, άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τον ύπνο και έστειλε μήνυμα στη μητέρα της λέγοντας ότι ήταν «πραγματικά άρρωστη».

Περίπου έναν μήνα πριν από τις δολοφονίες, η Λίντσεϊ αποκάλυψε στη μητέρα της και στον τότε σύζυγό της, Πάτρικ Κλάνσι, ότι είχε σκέψεις να κάνει κακό στα παιδιά της.

Η Μάσγκροουβ ανέφερε επίσης ότι η κόρη της της έλεγε: «Αυτή δεν είμαι εγώ, δεν ήμουν ποτέ έτσι». «Και συμφωνούσα μαζί της, γιατί πράγματι δεν ήταν έτσι», πρόσθεσε.

Η μάχη των δύο πλευρών

Η δίκη βρίσκεται πλέον στο στάδιο της υπεράσπισης, αφού η εισαγγελία ολοκλήρωσε τη δική της παρουσίαση τη Δευτέρα, έπειτα από τρεις εβδομάδες καταθέσεων δεκάδων μαρτύρων. Οι δικηγόροι της Λίντσεϊ υποστηρίζουν ότι μετά τη γέννηση του Κάλαν παρουσίασε παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις, καθώς και σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, και ότι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης.

Λίγο πριν από τους θανάτους των παιδιών, είχε μάλιστα νοσηλευτεί για μερικές ημέρες σε ψυχιατρική κλινική. Η αδελφή της, Άλισον Όζγκα, έχει καταθέσει ότι η Λίντσεϊ τής έλεγε πως είχε καθημερινά αυτοκτονικές σκέψεις επί έναν ολόκληρο μήνα πριν από την τραγωδία.

Η εισαγγελία, από την άλλη, παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι η Λίντσεϊ πήρε σκόπιμα την απόφαση να σκοτώσει τα παιδιά της. Αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τον Ιανουάριο του 2023 η Λίντσεϊ στραγγάλισε τα τρία παιδιά της με λάστιχα γυμναστικής στο σπίτι τους στη Μασαχουσέτη και στη συνέχεια πήδηξε από παράθυρο του δεύτερου ορόφου. Η πτώση της προκάλεσε παράλυση και σήμερα παρακολουθεί τη δίκη καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η επιλόχεια ψύχωση είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή ψυχική διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί λίγο μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Το βρετανικό NHS ξεκαθαρίζει ότι διαφέρει από τα συνηθισμένα «baby blues» και χαρακτηρίζεται σοβαρή ψυχική ασθένεια που πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επείγον ιατρικό περιστατικό.