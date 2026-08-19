Με υψωμένη την αμερικανική σημαία στο σπίτι του, ο Λουάι Αμπού Ρίντι καλεί τις ΗΠΑ να βοηθήσουν να αρθεί η πολιορκία του σπιτιού του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς εποίκους.

Αυτός ο Αμερικανοπαλαιστίνιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός από τα τρία σπίτια στο χωριό Κούσρα, κοντά στη Ναμπλούς, που πολιορκούν εδώ και μία εβδομάδα βίαιοι Ισραηλινοί έποικοι. Επέστρεψε στη Δυτική Όχθη από το Οχάιο των ΗΠΑ, όπου ζει, αφού οι έποικοι έχουν κλείσει την πρόσβαση σε αυτά τα σπίτια, αποκόπτοντας τους ενοίκους τους από κάθε εφοδιασμό σε τρόφιμα.

Ο Αμπού Ρίντι κατάφερε να φτάσει στο σπίτι του τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από δημοσιογράφους. Χθες ύψωσε την αμερικανική σημαία και επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ προκειμένου να επιστήσει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης στην κατάσταση που επικρατεί στο χωριό. Ήδη η πολιορκία των σπιτιών Παλαιστινίων έχει προκαλέσει μαζικές διεθνείς καταδίκες.

«Αυτό είναι το μήνυμά μου προς όλους τους Αμερικανούς των ΗΠΑ για να δουν τι συμβαίνει εδώ στη Δυτική Όχθη, τον τρόπο με τον οποίο μας πολιορκούν οι έποικοι προσπαθώντας να αρπάξουν το σπίτι μου», εξήγησε ο άνδρας μιλώντας σε δημοσιογράφους του AFP.

Υπό αμερικανική πίεση, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έδωσε εντολή για την απομάκρυνση των εποίκων. Στρατιώτες πήραν τις σκηνές που είχαν στήσει και συνέλαβαν έναν Ισραηλινό. Όμως οι έποικοι συνεχίζουν να επιστρέφουν πεζή ή με οχήματα.

Τη Δευτέρα, ο Αμπού Ρίντι έστειλε στο AFP βίντεο στα οποία φαίνονται έποικοι να περνούν μπροστά από το σπίτι του με γουρούνες, ενώ ισραηλινές δυνάμεις ήταν ανεπτυγμένες έξω.

«Οι έποικοι έρχονται ελεύθερα στο σπίτι μου και (αυτοί) δεν κάνουν τίποτα», κατήγγειλε αναφερόμενος στους στρατιώτες. «Μάλιστα σφίγγουν το χέρι των εποίκων, είναι σαν να είναι φίλοι».

«Τρομοκρατική δραστηριότητα»

Η βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, με σχεδόν καθημερινές επιδρομές εναντίον χωριών, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις εις βάρος Παλαιστινίων.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει τους εποίκους, καθώς πλησιάζουν και οι βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, αν και υποστηρίζει εδώ και χρόνια τους εποίκους, έχει καταγγείλει την πολιορκία στην Κούσρα και έχει δηλώσει ότι ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές να επέμβουν.

Στη διάρκεια συνέντευξής του χθες, Τρίτη, το βράδυ στην ισραηλινή τηλεόραση διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τους πολίτες τους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Θα θέλαμε να δούμε σοβαρές συνέπειες για όσους επιδίδονται – και θα χρησιμοποιήσω τον όρο–σε τρομοκρατικές δραστηριότητες», τόνισε ο Χάκαμπι στο Channel 13.

«Δεν είναι δίκαιο για τις παλαιστινιακές οικογένειες, στις οποίες ανήκουν τα σπίτια, που έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν την οικογένειά τους χωρίς φόβο», πρόσθεσε ο πρώην ευαγγελικός πάστορας, ο οποίος προτού γίνει πρεσβευτής απέρριπτε τον όρο «Παλαιστίνιος».

«Αν αυτή η μειονότητα πιστεύει ότι εξυπηρετεί τον σκοπό της, κάνει μεγάλο λάθος», σημείωσε ο Χάκαμπι αναφερόμενος στους ακραίους Ισραηλινούς εποίκους.

Περίπου 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε παράνομους με βάση το διεθνές δίκαιο οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εν μέσω 3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Το Ισραήλ έχει υπό την κατοχή του το έδαφος αυτό μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.