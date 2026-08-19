Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο σχολίων στα social media, καθώς ορισμένοι θαυμαστές της θεωρούν ότι έχει στρέψει μεγάλο μέρος της προσοχής της σε φωτογραφίσεις, βίντεο και αναρτήσεις από την προσωπική της ζωή.

Η 28χρονη τενίστρια, η οποία παραμένει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, διατηρεί έντονη παρουσία στα social media, μοιράζοντας συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της, τις διακοπές της και τις συνεργασίες της με μεγάλα brands. Το φετινό καλοκαίρι δημοσίευσε αρκετό περιεχόμενο από τις διακοπές της στην Ελλάδα, ενώ μέσα από το κανάλι της στο YouTube παρουσίασε και στιγμές από τη Μύκονο.

'More tennis and less phone please!': Aryna Sabalenka under fire from her own fans for swimwear-clad cover shoots and YouTube channel launch as she risks losing world No 1 ranking https://t.co/DbdbO35ajM — Daily Mail Sport (@MailSport) August 18, 2026

Κάτω από σχετικές αναρτήσεις, πάντως, ορισμένοι followers άρχισαν να της ασκούν κριτική, όπως σημειώνει η Daily Mail. «Περισσότερο τένις και λιγότερο κινητό, παρακαλώ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως βλέπει «πολλές φωτογραφίες και λίγο τένις».

Άλλοι στάθηκαν στις φωτογραφίσεις, στις συνεργασίες με εταιρείες κοσμημάτων και στη γενικότερη παρουσία της εκτός γηπέδου, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά μπορεί να λειτουργούν ως περισπασμός.

Η κριτική ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν είχε τα ίδια σταθερά αποτελέσματα που παρουσίασε την άνοιξη, όταν κατέκτησε διαδοχικά τα τουρνουά Indian Wells και Miami Open. Στη συνέχεια γνώρισε αποκλεισμούς στο Roland Garros, στο Wimbledon και στο τουρνουά του Καναδά, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η συζήτηση γύρω από την αγωνιστική της κατάσταση.

Η ίδια, ωστόσο, έδωσε την Τρίτη 18 Αυγούστου μια δυνατή απάντηση μέσα στο γήπεδο. Στο Cincinnati Open επικράτησε της Γουάνγκ Σινιού με 6-1, 6-3 μέσα σε μόλις 54 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους «16» της διοργάνωσης.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απαντά στην κριτική για τα social media

Η κορυφαία τενίστρια έχει εξηγήσει ότι η παρουσία της στα social media δεν την αποσπά από το άθλημά της, αλλά αντίθετα λειτουργεί ως τρόπος αποφόρτισης από την πίεση του πρωταθλητισμού. Μιλώντας πρόσφατα στο TIME, ανέφερε ότι οι χοροί που κάνει για το TikTok και η δημιουργία διαφορετικού περιεχομένου τη βοηθούν να ξεφεύγει για λίγο από τις απαιτήσεις του τένις.

Όπως εξήγησε, για 30 ή 40 λεπτά, και μερικές φορές για μία ώρα, μπορεί να επικεντρωθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό και να αφήσει στην άκρη όσα τη στρεσάρουν. «Απλώς ξεχνάς τα πάντα. Προσπαθείς να χορέψεις, να κινήσεις το σώμα σου και για λίγο συγκεντρώνεσαι μόνο σε ένα πράγμα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας αυτή τη διαδικασία μια μικρή απόδραση.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν φαίνεται, επίσης, να επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στο διαδίκτυο. Έχει παραδεχθεί μάλιστα ότι ορισμένες φορές επισκέπτεται τα προφίλ όσων την επικρίνουν, αναρωτώμενη πόσο τέλεια είναι η δική τους ζωή πριν σχολιάσουν τη δική της.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η πίεση παραμένει υψηλή, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης και έχει αντιπάλους που την ακολουθούν σε μικρή βαθμολογική απόσταση. Η ίδια, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να αντιμετωπίζει το Νο1 ως κάτι που πρέπει συνεχώς να προστατεύει. Όπως έχει δηλώσει, είτε μια αθλήτρια βρίσκεται στην πρώτη είτε σε χαμηλότερη θέση, κάθε αντίπαλος μπαίνει στο γήπεδο με στόχο να την κερδίσει. Και τουλάχιστον στην τελευταία της εμφάνιση στο Σινσινάτι, η απάντησή της σε όσους ζητούσαν «περισσότερο τένις» ήταν ξεκάθαρη: νίκη με 6-1, 6-3 και πρόκριση σε λιγότερο από μία ώρα.