Σε ένα έργο που φιλοδοξεί να βάλει σε ενιαία ψηφιακή τάξη ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων του Δημοσίου, ο Όμιλος Qualco αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας. Το έργο αφορά περίπου 4.000 ακίνητα του ΕΣΥ και συνδυάζει τεχνολογία, data analytics και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρους και αξιοποιήσιμης εικόνας για την περιουσία του δημόσιου συστήματος υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, οι εταιρείες του Ομίλου Qualco, Qualco Real Estate και Qualco S.A., με συνολική συμμετοχή άνω του 90% σε ένωση εταιρειών, επιλέχθηκαν ως ανάδοχοι για την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών υποστήριξης στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν €10 εκατ., διάρκειας 24 μηνών και με δικαίωμα προαίρεσης έως €5 εκατ., αφορά την ψηφιακή χαρτογράφηση, τακτοποίηση και αξιολόγηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα χαρτοφυλάκια ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος Qualco θα θέσει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων σε περιβάλλον Gov Cloud και θα υποστηρίξει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και ταξινόμηση περίπου 4.000 ακινήτων, την εκτίμηση της αγοραίας αξίας τους, καθώς και τον τεχνικό και νομικό τους έλεγχο.

Αξιοποιώντας ιδιόκτητη τεχνολογία, προηγμένα data analytics και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το έργο δημιουργεί μια ενιαία ψηφιακή εικόνα της ακίνητης περιουσίας του ΕΣΥ, παρέχοντας στους αρμόδιους δημόσιους φορείς αξιόπιστα δεδομένα για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Οι αποφάσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων παραμένουν στην αρμοδιότητα της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων.

Ο Ορέστης Τσακαλώτος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Qualco, δήλωσε: «Με το έργο αυτό δεν παραδίδουμε απλώς μια χαρτογράφηση, αλλά ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που μετατρέπει χιλιάδες ακίνητα του ΕΣΥ σε έναν πλήρως καταγεγραμμένο και αξιολογήσιμο πόρο. Αξιοποιούμε την τεχνολογία και την τεχνογνωσία μας για να στηρίξουμε ένα έργο εθνικής σημασίας, με μετρήσιμο όφελος για τον δημόσιο τομέα υγείας και τους πολίτες.»

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η ανάληψη του έργου ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου Qualco σε μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά έργα με μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα στον δημόσιο τομέα και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική ανάπτυξής του στην Ελλάδα και διεθνώς.