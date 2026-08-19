Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν ένας αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν Ολλανδό υπήκοο που αναζητούσαν οι Αρχές.

Ο άνδρας είχε αποχωρήσει από την ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Ο αστυνομικός, παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αναγνώρισε τον Ολλανδό και επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει, ενημερώνοντας παράλληλα τους συναδέλφους του για να σπεύσουν στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε έντονα, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο σημείο έσπευσαν στη συνέχεια και άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.