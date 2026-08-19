Αποτροπιασμό προκαλούν οι καταγγελίες σχεδόν 250 γυναικών στη Γαλλία, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ένας ανώτερος δημόσιος υπάλληλος τις νάρκωνε κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για εργασία, προκαλώντας τους έντονη και ανεξέλεγκτη ανάγκη για ούρηση.

Οι καταγγελίες αφορούν τον Κριστιάν Νεγκρ, στέλεχος του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού, με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν ότι έριχνε διουρητικές ουσίες στα ροφήματα των γυναικών, που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αρκετών ιατρικών παθήσεων, μεταξύ άλλων της υψηλής αρτηριακής πίεσης, και προκαλούν αυξημένη παραγωγή ούρων.

«Ήμουν πραγματικά αδύναμη. Δεν μπορούσα πλέον να νιώσω τα πόδια μου», περιγράφει μία από τις γυναίκες που έπεσε θύμα της δράσης του, η Ανάις ντε Βος. «Φοβόμουν. Δεν ήξερα τι μου συνέβαινε».

Η Ανάις είναι μία από τις σχεδόν 250 γυναίκες που καταγγέλλουν ότι ο Νεγκρ τις είχε ναρκώσει σε περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018, χρησιμοποιώντας ουσίες προκειμένου να τις θέσει υπό τον έλεγχό του – μια πρακτική που είναι γνωστή ως «χημική υποταγή». Η έννοια της «χημικής υποταγής» ήρθε στο προσκήνιο στη Γαλλία το 2024, όταν ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό κρίθηκε ένοχος, επειδή τη νάρκωνε και προσκαλούσε αγνώστους να τη βιάσουν, ενώ εκείνη βρισκόταν αναίσθητη.

«Μου φάνηκε πολύ περίεργος ο τρόπος που με κοιτούσε, σχεδόν σαν να χαιρόταν»

Ήταν Ιούλιος του 2011 και η Ανάις, τότε 27 ετών, περνούσε από συνέντευξη για μια θέση εργασίας στο υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, στο Παρίσι. Δεν συνήθιζε να πίνει καφέ, όμως όταν ο άνθρωπος που της έπαιρνε τη συνέντευξη, ο ανώτερος δημόσιος υπάλληλος Κριστιάν Νεγκρ, της προσέφερε έναν, εκείνη δέχτηκε από ευγένεια. Τον είχε φτιάξει ο ίδιος, όπως αναφέρει η ίδια στο BBC Global Women, όμως «είχε άσχημη γεύση… έτσι ήπια περίπου τον μισό».

Η συνάντηση είχε ξεκινήσει στο γραφείο, όμως λίγα λεπτά αργότερα ο Νεγκρ πρότεινε να βγουν έξω.

Καθώς περπατούσαν στους δρόμους του Παρισιού, η Ανάις άρχισε να αισθάνεται μια ανεξήγητη και ανεξέλεγκτη ανάγκη να ουρήσει. Του είπε, όπως περιγράφει η ίδια, ότι έπρεπε επειγόντως να βρει μια τουαλέτα. «Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και είπε: “Α, θέλεις να πας για πιπί;”».

«Φερόταν λες και ήμουν παιδί. Μου φάνηκε πολύ περίεργος ο τρόπος που με κοιτούσε, σχεδόν σαν να χαιρόταν», κατήγγειλε η ίδια. Όπως λέει, εκείνος την οδήγησε στην πόρτα μιας αποθήκης κάτω από μια γέφυρα στον Σηκουάνα και της είπε: «Μπορείς να ουρήσεις εδώ».

«Άρχισα να πανικοβάλλομαι», συνεχίζει η Ανάις. «Φανταζόμουν ότι θα με έσπρωχνε μέσα στην αποθήκη και θα έκλεινε την πόρτα πίσω μου». Επειδή όλο αυτό της φάνηκε «υπερβολικά περίεργο», επέμεινε να συνεχίσουν τον δρόμο τους.

Η Ανάις ανέφερε ότι πέρασε για μια στιγμή από το μυαλό της η σκέψη ότι ίσως είχε ρίξει κάποια ουσία στο ρόφημά της. Γρήγορα, όμως, την απέρριψε, καθησυχάζοντας τον εαυτό της: «Είναι στο υπουργείο Πολιτισμού. Αποκλείεται».

Περπάτησαν μέχρι το Λούβρο για να χρησιμοποιήσει τις τουαλέτες, όμως η είσοδος κόστιζε ένα ευρώ και εκείνη είχε αφήσει το πορτοφόλι της στα γραφεία του υπουργείου. Ο Νεγκρ της είπε ότι ούτε εκείνος είχε μετρητά. Απελπισμένη και έχοντας αρχίσει να πονά από την προσπάθειά της να συγκρατηθεί, η Ανάις βρήκε ένα καφέ που της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, «ένιωθα σωματικά πολύ αδύναμη», λέει. Καθώς πλησίαζε στην τουαλέτα, έχασε τον έλεγχο και ούρησε πάνω της.

Αναλογιζόμενη σήμερα όσα συνέβησαν το 2011, η Ανάις βρίσκει κάποια παρηγοριά στο γεγονός ότι όταν τελικά ούρησε, ο Νεγκρ δεν ήταν μπροστά της. «Τουλάχιστον δεν με είδε», λέει.

«Ήμουν και κάπως τυχερή γιατί φορούσα φόρεμα», προσθέτει, εξηγώντας ότι έτσι ήταν ευκολότερο να κρύψει αυτό που είχε συμβεί. Έπειτα από τρεις ώρες με τον Νεγκρ, λέει ότι «ένιωθα ζαλισμένη και εξαντλημένη».

Η ίδια δεν πήρε τελικά τη δουλειά και, παρότι είχε κάποιες υποψίες για τον Νεγκρ, δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ήταν αυτό που την είχε κάνει να αισθανθεί τόσο άβολα. Η ίδια πιστεύει πως το περιστατικό επηρέασε την αυτοπεποίθησή της και, τα επόμενα χρόνια, την οδήγησε να ακολουθήσει μια λιγότερο φιλόδοξη επαγγελματική πορεία.

Το 2019, έλαβε μια επιστολή από την αστυνομία. Όταν συναντήθηκε με τους αστυνομικούς, έμαθε ότι την υποψιάζονταν ως μία από τις σχεδόν 200 γυναίκες που ο Νεγκρ κατηγορούνταν ότι είχε ναρκώσει κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για θέσεις εργασίας, οι οποίες φέρεται να αφορούσαν θέσεις στο υπουργείο.

«Σοκαρίστηκα, αλλά ένιωσα ανακούφιση που ήξερα πλέον ότι δεν ήμουν τρελή. Το ήξερα ότι κάτι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα». Έκτοτε, έχουν εμφανιστεί δεκάδες ακόμα γυναίκες που καταγγέλλουν ότι υπήρξαν θύματα.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούσαν ότι ο Νεγκρ χρησιμοποιούσε διουρητικά, ουσίες για την αντιμετώπιση αρκετών ιατρικών παθήσεων, μεταξύ άλλων της υψηλής αρτηριακής πίεσης, οι οποίες προκαλούν αυξημένη παραγωγή ούρων από τον οργανισμό.