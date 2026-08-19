Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, ακριβώς δίπλα από γκρεμό.

Ο νεαρός οδηγός, στην προσπάθειά του να βγει από το όχημα, άνοιξε την πόρτα και έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας. Πέντε πυροσβέστες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό και την ανάσυρσή του, μεταφέροντάς τον με φορείο στον δρόμο, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Προς έκπληξή τους, ο 22χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του και έφερε εξωτερικά τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέμενε στο σημείο, παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, σύμφωνα με το eviaonline.gr.