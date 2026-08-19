Με μια εκκωφαντική «συγγνώμη» ο πρώην ευρωβουλευτής, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, μίλησε για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, χαρακτηρίζοντας τον Αύγουστο του 1996 ως «έναν κατάμαυρο μήνα». Τόνισε ότι η βία ήταν οργανωμένη και αποδίδει ευθύνες στις Αρχές του ψευδοκράτους και στον Ραούφ Ντενκτάς και κατέληξε, προκαλώντας αίσθηση, ότι ζητά συγγνώμη, ιδίως από την κόρη του Τάσου Ισαάκ, Αναστασία, αναγνωρίζοντας το ηθικό χρέος.

Η δήλωση αυτή ήρθε σε μια συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεκινήσει τις παραβιάσεις τουρκικών μαχητικών -χθες μάλιστα σημειώθηκε και μια εμπλοκή-, το θέμα της απόκτησης των F-35 έχει «παγώσει» και υπάρχει ανησυχία για τον ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή. Οι δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού είναι ένα ακόμα θέμα που ενοχλεί τον Ταγίπ Ερντογάν και η δήλωση αυτή του γνωστού Τουρκοκύπριου πολιτικού και ακαδημαϊκού δεν περνά απαρατήρητη από την Ευρώπη. Μετά από 30 χρόνια οι δολοφόνοι εξακολουθούν να παραμένουν ασύλληπτοι παρά τα εντάλματα σύλληψης.

Ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε άγρια στις 11 Αυγούστου 1996, κατά τη διάρκεια αντικατοχικής πορείας μοτοσικλετιστών που οργανώθηκε από Κύπριους και Ευρωπαίους μοτοσικλετιστές με στόχο την καταδίκη της τουρκικής κατοχής. Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στη νεκρή ζώνη στη Δερύνεια από Τουρκοκύπριους και Τούρκους παραστρατιωτικούς, ανάμεσά τους και μέλη των Γκρίζων Λύκων, υπό τα βλέμματα ειρηνευτών του ΟΗΕ που δεν επενέβησαν. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου 1996, κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου του Τάσου Ισαάκ στη Δερύνεια, σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις στη νεκρή ζώνη.

Ο Σολωμός Σολωμού, επίσης από το Παραλίμνι και ξάδελφος του Ισαάκ, μπήκε στη νεκρή ζώνη και προσπάθησε να κατεβάσει την τουρκική σημαία από ιστό εντός του κατεχόμενου φυλακίου. Καθώς ανέβαινε στον ιστό, εκτελέστηκε εν ψυχρώ με πυροβολισμό στον λαιμό. Οι δολοφόνοι του καταγράφηκαν σε τηλεοπτικά πλάνα και φωτογραφίες. Ανάμεσά τους ο Κενάν Ακίν, τότε υπουργός Γεωργίας του ψευδοκράτους, και ο στρατιωτικός διοικητής Αττίλα Σαβ, για τους οποίους εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ακόμη και σήμερα καταζητούνται διεθνώς συνολικά οκτώ πρόσωπα, εναντίον των οποίων εκδόθηκαν αρχικά το 1996 Ερυθρές Αγγελίες. Συγκεκριμένα, τα πέντε εξ αυτών καταζητούνται διεθνώς, κατόπιν αιτήματος των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και εναντίον τους εκδόθηκε Wanted Person Diffusion.

Μέσα σε αυτό το κλίμα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, που θα έχει στο επίκεντρό της την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα οδοφράγματα. Η προετοιμασία για τη νέα συνάντηση των δύο ηγετών έχει ήδη ξεκινήσει και εντός της εβδομάδας αναμένεται να βρεθούν οι διαπραγματευτές. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν για πρώτη φορά κατ’ ιδίαν μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκωσία. Στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκεται η «κατ’ οίκον εργασία» που άφησε ο Αντόνιο Γκουτέρες φεύγοντας από το νησί, στην οποία περιλαμβάνεται και το θέμα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης. Και μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις του Ερντογάν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σκυτάλη πήρε και ο Έρχιουρμαν που κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απόφασή του να ανεγείρει μνημείο για τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους. Υποστήριξε ότι οι Βρυξέλλες δεν επέδειξαν την ίδια ευαισθησία για τον πόνο που βίωσαν οι Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι και ο τουρκοκυπριακός «λαός», κατά την έκφρασή του.

Όσο για τα ελληνοτουρκικά, τα οποία εκ των πραγμάτων επηρεάζονται και από το κλίμα και στο Κυπριακό, η εποχή των «ήρεμων νερών» έχει παρέλθει μετά και τα προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα.