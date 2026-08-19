Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.600 μονάδων.

Μικτή εικόνα με μικρές διακυμάνσεις παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω του sell-off στα ομόλογα και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.592,27 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,95%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,46 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,99%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,41%), της CrediaBank (+0,51%) και της Elvalhalcor (+0,41%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,35%), της Κύπρου (-1,85%), της Εθνικής (-1,61%) και της Alpha Bank (-1,59%).

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 51 πτωτικά και 21 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Space Hellas (+1,80%) και Τζιρακιάν (+1,40%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κέκροψ (-2,59%) και Unibios (-2,45%).