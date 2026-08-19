Δύο δυνατοί ήχοι που θύμιζαν εκρήξεις αναστάτωσαν σήμερα το πρωί τη Ρόδο.

Ήταν λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί όταν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες από άκρη σε άκρη του νησιού άκουσαν τους δύο βροντερούς ήχους που έσεισαν το έδαφος.

Το φαινόμενο ήταν το ίδιο σε όλα τα σημεία του νησιού, ακόμη και σε εκείνα κοντά στη θάλασσα, όπου βρίσκονται τουριστικές μονάδες, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Η υπόθεση ερευνάται, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία για το θέμα.

Στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε η είδηση πως έσπασε το φράγμα του ήχου από πολεμικά αεροσκάφη. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί. Τα ερωτηματικά εστιάζουν στην ένταση του φαινομένου και στο γεγονός ότι σείστηκε το έδαφος σαν να επρόκειτο για εκρήξεις.