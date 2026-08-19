Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε μαζί της μια «σακούλα με φάρμακα» που λάμβανε το διάστημα πριν από τον θάνατό της, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στις Αρχές ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον.

Η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της την Κυριακή σε Airbnb στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου βρίσκονταν επίσης ο Μπράιαν Χίκερσον και ο αδελφός του, Ζακ.

Σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα που επικαλείται η New York Post, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου στις 13:50 και βρήκαν διασώστες και πυροσβέστες να πραγματοποιούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στην ηθοποιό. Στην αναφορά σημειώνεται ότι η Χέιντεν Πανετιέρ δεν ανταποκρινόταν, χωρίς να υπάρχουν εμφανή εξωτερικά σημάδια που να εξηγούν την κατάστασή της.

Hayden Panettiere was on 'bag of medication' at time of death – as cops reveal boyfriend's strange reaction to her 'overdose' https://t.co/LbPx7NlJcw pic.twitter.com/n4Kfx6BoW6 — New York Post (@nypost) August 18, 2026

Ο αστυνομικός που συνέταξε την αναφορά σημείωσε ότι ο Ζακ Χίκερσον ήταν «πολύ συναισθηματικά φορτισμένος» όσο οι διασώστες προσπαθούσαν να σώσουν την ηθοποιό. Η Χέιντεν Πανετιέρ ανακηρύχθηκε νεκρή στις 14:32.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έκθεση, ο Μπράιαν Χίκερσον δεν φάνηκε αρχικά ιδιαίτερα αναστατωμένος και εκδήλωσε έντονη συναισθηματική αντίδραση μετά την ανακοίνωση του θανάτου της. Ο ίδιος φέρεται να έδειξε στους αστυνομικούς μια «σακούλα με φάρμακα» που λάμβανε εκείνη την περίοδο η ηθοποιός. Η σχετική λίστα έχει διαγραφεί από τη δημοσιοποιημένη έκθεση, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φαίνεται να περιλαμβάνει εννέα διαφορετικά φάρμακα.

Στο Airbnb φέρεται επίσης να βρέθηκε Narcan, φάρμακο έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιείται για την αναστροφή των επιπτώσεων από υπερβολική δόση οπιοειδών. Η παρουσία του, ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ οφειλόταν σε υπερβολική δόση.

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, όμως οι ιατροδικαστικές Αρχές της Νότιας Καρολίνας ανέφεραν ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 12 εβδομάδες για να ολοκληρωθούν τα τοξικολογικά αποτελέσματα και να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τα αίτια του θανάτου.

Η επανασύνδεση με τον Μπράιαν Χίκερσον και το ταραχώδες παρελθόν τους

Σύμφωνα με την Page Six, η Χέιντεν Πανετιέρ και ο Μπράιαν Χίκερσον είχαν έρθει ξανά κοντά περίπου δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό της. Πηγή ανέφερε ότι οι δυο τους είχαν περάσει περίπου μία εβδομάδα στο Λος Άντζελες, πριν ταξιδέψουν στη Νότια Καρολίνα, τόπο καταγωγής του Μπράιαν Χίκερσον και του αδελφού του. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η μεταξύ τους σχέση εκείνη την περίοδο δεν έδειχνε απαραίτητα να είναι ερωτική.

Άτομα από το περιβάλλον της ηθοποιού φέρονται, πάντως, να ανησυχούσαν για την επανεμφάνιση του Μπράιαν Χίκερσον στη ζωή της. Μάλιστα, δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι αρκετοί φίλοι της δεν γνώριζαν πως οι δυο τους είχαν αρχίσει να έχουν ξανά επαφές.

Η σχέση τους είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές από το 2018, με καταγγελίες και υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ο Μπράιαν Χίκερσον είχε συλληφθεί για πρώτη φορά τον Μάιο του 2019 στο Χόλιγουντ και είχε κατηγορηθεί για κακούργημα ενδοοικογενειακής βίας. Είχε δηλώσει αθώος και η συγκεκριμένη υπόθεση απορρίφθηκε μερικούς μήνες αργότερα. Ακολούθησαν νέες κατηγορίες σχετικά με περιστατικά που φέρονταν να είχαν συμβεί στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020. Τον Φεβρουάριο του 2020 συνελήφθη εκ νέου στο Γουαϊόμινγκ, έπειτα από καταγγελία ότι είχε χτυπήσει την Χέιντεν Πανετιέρ στο πρόσωπο.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους οι εισαγγελικές Αρχές του Λος Άντζελες άσκησαν σε βάρος του σειρά κατηγοριών. Τον Απρίλιο του 2021 ο Μπράιαν Χίκερσον δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί δύο κακουργηματικές κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης σε σύζυγο ή σύντροφο, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες αποσύρθηκαν. Καταδικάστηκε σε 45 ημέρες φυλάκισης, τέσσερα χρόνια επιτήρησης και συμμετοχή σε πρόγραμμα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων μέτρων.

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε αναφερθεί δημόσια στην ταραχώδη σχέση τους και στο βιβλίο της «This Is Me: A Reckoning», περιγράφοντας έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο απομάκρυνσης και επιστροφής στη σχέση.

Σε συνέντευξή της στο podcast «On Purpose with Jay Shetty» είχε μιλήσει για τον φόβο της μοναξιάς και για την προσπάθειά της να πιστεύει ότι ο Μπράιαν Χίκερσον μπορούσε να αλλάξει.

Ο ίδιος, σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο TMZ, είχε παραδεχθεί σε γενικές γραμμές ότι είχε υπάρξει κακοποιητικός απέναντί της, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξάρτησης και μετάνιωνε για τον τρόπο με τον οποίο της είχε συμπεριφερθεί.