Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά έζησε την Τρίτη 18 Αυγούστου η Κεφαλονιά, γεμίζοντας μουσικές, φώτα και δεκάδες βάρκες για τη φετινή Βαρκαρόλα.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία του Αργοστολίου και στη Γέφυρα Δεβοσέτου, παρακολουθώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης.

Το μεγάλο παραδοσιακό καΐκι με τους κανταδόρους πέρασε φωτισμένο στα νερά του κόλπου του Αργοστολίου, ενώ πίσω και γύρω του το ακολουθούσαν δεκάδες μικρότερα σκάφη, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή νυχτερινή πομπή, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Καντάδες μέσα στον κόλπο του Αργοστολίου

Οι φωνές των κανταδόρων απλώνονταν πάνω από τη θάλασσα, με τα φώτα των σκαφών να καθρεφτίζονται στα νερά και τη Γέφυρα Δεβοσέτου να μετατρέπεται για λίγη ώρα σε μια μεγάλη φυσική εξέδρα.

Εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί τόσο κατά μήκος της παραλιακής ζώνης όσο και επάνω στη γέφυρα, παρακολουθώντας την πορεία του καϊκιού και των μικρών σκαφών που το συνόδευαν.

Ήταν μια αυγουστιάτικη βραδιά που έφερε την επτανησιακή καντάδα από τα καντούνια του Αργοστολίου στη θάλασσα, με τον κόλπο να γεμίζει μουσικές, φώτα και βάρκες.

Η βαρκαρόλα συνδέεται ιστορικά με τη βενετσιάνικη και γενικότερα την επτανησιακή μουσική παράδοση: νυχτερινές διαδρομές με βάρκες, τραγούδι και μουσική πάνω στο νερό. Η ίδια η λέξη προέρχεται από την ιταλική barcarola και συνδέθηκε με τα τραγούδια των βαρκάρηδων της Βενετίας. Στα Επτάνησα, μέσα από τη μακρά ενετική επιρροή, η παράδοση απέκτησε το δικό της τοπικό χρώμα, με καντάδες, χορωδίες και φωτισμένες βάρκες.