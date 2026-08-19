Ο Λιονέλ Μέσι δείχνει ήρεμος και συγκροτημένος, παρά την απώλεια του πατέρα του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Γκιγιέρμο Όγιος.

Ο πατέρας του Μέσι, Χόρχε, πέθανε σε ηλικία 68 ετών στις 8 Αυγούστου στο Ροσάριο της Αργεντινής. Ο Μέσι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με την Ίντερ Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα, περνώντας ως αλλαγή στην ήττα από τη Λεόν για το Leagues Cup, προτού ξεκινήσει βασικός στην ήττα με 4-1 από το Νάσβιλ την Κυριακή.

«Δείχνει καλά, εκφράζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένα μέρος που γνωρίζει στην εντέλεια, και είναι ήρεμος», δήλωσε ο Όγιος.

Ο Μέσι είχε δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα ένα συγκινητικό μήνυμα για τον πατέρα του, περιγράφοντάς τον ως πατέρα, φίλο και εκπρόσωπό του και αναφέροντας ότι δεν ήξερε πώς να συνεχίσει χωρίς εκείνον.

Ο μέσος Κασεμίρο εξήρε την αφοσίωση του Μέσι στην ομάδα, παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει.

«Αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα», δήλωσε ο Κασεμίρο μετά το παιχνίδι με τη Λεόν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Σίγουρα περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο, όμως η αφοσίωση που έχει δείξει, όχι μόνο προς τους παίκτες αλλά και προς τον σύλλογο, είναι απίστευτη. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου».