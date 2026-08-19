Μια σύντομη καλοκαιρινή εξόρμηση στη Ναύπακτο επέλεξαν να κάνουν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, εκμεταλλευόμενοι ένα μικρό κενό από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της τραγουδίστριας.

Το φετινό καλοκαίρι, οι δυο τους έχουν βρεθεί σε αρκετούς προορισμούς της Ελλάδας, καθώς τα ταξίδια τους συνδυάζονται συχνά με τις εμφανίσεις της Ρίας Ελληνίδου. Αυτή τη φορά, όμως, το ζευγάρι επέλεξε τη Ναύπακτο για λίγες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απόλαυσαν την παραλία και μοιράστηκαν ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα social media από την απόδρασή τους.

Στη φωτογραφία, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ποζάρει καθισμένος στα πόδια της τραγουδίστριας, ενώ εκείνη τον αγκαλιάζει. Οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί και ιδιαίτερα χαλαροί, απολαμβάνοντας τον χρόνο που περνούν μαζί.