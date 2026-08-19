Κινητό στο χέρι, υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αντικανονικές προσπεράσεις είναι μόνο μερικές από τις συμπεριφορές που συναντώνται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, με την οδική ασφάλεια να παραμένει ένα διαρκές ζητούμενο.

Πόσο επικίνδυνη είναι τελικά η οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων και γιατί οι παραβάσεις εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο; Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, ο αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας Νίκος Ρήγας και ο σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κίμων Λογοθέτης μιλούν στο MEGA και αναλύουν την εικόνα στους ελληνικούς δρόμους.

Σταύρος Κωνσταντινίδης: Στο επίπεδο των παρεμβάσεων μέσα στις πόλεις είμαστε κάτω του μηδενός

«Η οδική ασφάλεια να ξέρουμε πάντα είναι τα τρία όμικρον που λέμε. Είναι ο οδηγός, το όχημα και η οδός. Έχουμε λοιπόν μια παράμετρο που είναι η συμπεριφορά. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια χαλαρή συμπεριφορά στην Ελλάδα γενικώς όσον αφορά στην οδήγηση», ανέφερε αρχικά ο συγκοινωνιολόγος, Σταύρος Κωνσταντινίδης.

«Έχουμε μια δεύτερη παράμετρο όμως που είναι η οδός, που είναι η ευθύνη της πολιτείας και τι κάνει για τους δρόμους και πώς θωρακίζει τους δρόμους και πώς είναι οργανωμένη η ίδια η πολιτεία απέναντι στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, παρότι έχουμε δύο εξελίξεις σοβαρές, οι κάμερες από τη μία και η εντατικοποίηση των ελέγχων της Τροχαίας από την άλλη, τα οποία επιφέραν ένα αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε στην κυβερνητική οργανωτική δομή, ουσιαστικά έναν φορέα ο οποίος να ασχολείται με την οδική ασφάλεια. Έχουμε μόνο την Τροχαία και μια γενική διεύθυνση στο υπουργείο Μεταφορών. Δεν φτάνουν αυτά. Κανένα σύγχρονο κράτος δεν αντιμετωπίζει έτσι τα ζητήματα».

Στη συνέχεια, όπως είπε: «Θα πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός οργανισμός οδικής ασφάλειας, μια γενική γραμματεία. Ένας άνθρωπος πρέπει σε επίπεδο κυβέρνησης να ξυπνάει το πρωί και να κοιμάται το βράδυ, έχοντας στο μυαλό του μόνο την οδική ασφάλεια, κεντρικώς σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Ο υπουργός Μεταφορών δεν προλαβαίνει μέσα στα χίλια πράγματα να κάνει τίποτα. Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών δεν προλαβαίνει τίποτα και η Τροχαία έχει και πολλά άλλα πράγματα. Βέβαια, η βασική της ενασχόληση είναι η οδική ασφάλεια, αλλά δεν είναι η οδική ασφάλεια μέχρι του τέλους. Στο επίπεδο των παρεμβάσεων μέσα στις πόλεις και δη σε μέτρα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, είμαστε πραγματικά κάτω του μηδενός. Όταν μια πόλη δεν έχει διαβάσεις πεζών, δεν έχει σήμανση, δεν έχει αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων».

Νίκος Ρήγας: Δεν έχουμε αποκτήσει τη νοοτροπία της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, σημείωσε: «Η αντιμετώπιση των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα εκατοστάρι».

«Σε όλες τις παραβάσεις έχουμε μεγάλη μείωση, τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα λόγω της βεβαίωσης παραβάσεων και της αυστηροποίησης του νομικού πλαισίου. Από κει και πέρα, το θέμα των υποδομών είναι πολύ σημαντικό. Όμως δεν ξέρω αν μια γενική γραμματεία θα βοηθήσει στο να αλλάξει η νοοτροπία ενός Έλληνα, ο οποίος και αν δεν βρει εκεί θα πάει λίγο παρακάτω να κάνει την παράβαση και αν δεν βρει παρακάτω θα πάει ακόμα λίγο παρακάτω. Είναι και θέμα νοοτροπίας. Μια γενιά πρέπει να γαλουχηθεί από την παιδική ηλικία, ώστε όταν φτάσει στα δεκαοχτώ που θα πάρει το δίπλωμά του, ότι πρέπει να σέβεται πρώτα από όλα τον εαυτό του, για να αγαπάει τον εαυτό του και να σέβεται τον συνάνθρωπό του. Η δική μας γενιά δυστυχώς θα μειώσει τις τροχονομικές παραβάσεις με την αυστηροποίηση μόνο, με τη βεβαίωση παραβάσεων και με την αυστηροποίηση του πλαισίου και βέβαια με τη βελτιστοποίηση των υποδομών».

«Έχει να κάνει με τη νοοτροπία του καθενός μας. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε αποκτήσει, όπως δεν έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν έχουμε αποκτήσει και νοοτροπία σωστής οδηγικής συμπεριφοράς. Αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο νομίζω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, σαν Τροχαία, σαν αστυνομία θα συνεχίσουμε τους ελέγχους. Τώρα πλέον έχουν ενσωματωθεί και οι νέες τεχνολογίες όλο και περισσότερο».

Κίμων Λογοθέτης: Θα αλλάξουν τα δεδομένα με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης

«Σε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο, όπως η Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Εκεί σίγουρα η σήμανση είναι αρκετά καλή», σημείωσε ο σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Κίμων Λογοθέτης.

«Βέβαια, πάντοτε υπάρχει ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους. Μιλάμε για μια ηλικιωμένη γυναίκα, στην οποία βέβαια δεν υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, αλλά σίγουρα χρειάζεται να δούμε το θέμα των ελέγχων, πώς επανεξετάζεται. Θα ήθελα όμως λίγο να σταθώ σε αυτό που λέγαμε για τη νέα γενιά, για την εκπαίδευση. Γιατί ναι, έχουμε μια μείωση των τροχαίων ατυχημάτων όντως και των δυστυχημάτων στο πρώτο εξάμηνο, αλλά αυτό κυρίως βασίζεται στο φόβο που δημιουργεί ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που είναι ένας από τους πιο αυστηρούς στην Ευρώπη και, αλλά και στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα, όχι μόνο για τις σοβαρές παραβάσεις. Έχουμε ακόμη και αν κάποιος παρκάρει σε μια θέση στάθμευσης για μόνιμο κάτοικο στο Κολωνάκι, του αφαιρείται και η άδεια οδήγησης».

«Μιλάμε για πολύ αυστηρά μέτρα στις απλές παραβάσεις. Και δεν έχουμε εστιάσει καθόλου στη νέα γενιά. Έχουμε φέρει κάμερες νέας τεχνολογίας. Όντως εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και τις 388 κάμερες του Κόκκινου που ήδη λειτουργούν. Θα έρθουμε πίσω τον Σεπτέμβριο και θα δούμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας να τους έρχονται παραβάσεις. Όμως σκεφτείτε για τη νέα γενιά. Ένα νέο παιδί που σήμερα εξετάζεται για να πάρει μια άδεια οδήγησης, μαθαίνει ότι το πρόστιμο, αν κάποιος έχει καταναλώσει αλκοόλ, είναι 200.000 δραχμές. Και ρωτάει ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 2008. Τι είναι οι δραχμές; Δεν τις είχε προλάβει. Του μιλάνε για το καρμπυρατέρ. Αυτή είναι η ύλη. Αυτή τη βάση έχουμε δώσει στην εκπαίδευση», τόνισε ο ίδιος.