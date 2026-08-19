Η Νατάσα Θεοδωρίδου διατηρεί ιδιαίτερα στενή σχέση με τις δύο κόρες της, Χριστιάνα και Ανδριάνα, και φροντίζει να περνά μαζί τους όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις το επιτρέπουν.

Αυτές τις ημέρες, η δημοφιλής τραγουδίστρια απολαμβάνει λίγες στιγμές ξεκούρασης έχοντας στο πλευρό της τη Χριστιάνα. Η κόρη της ήταν εκείνη που μοιράστηκε μέσω Instagram μια κοινή τους φωτογραφία από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στο στιγμιότυπο, μητέρα και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές δίπλα στη θάλασσα, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να φορά ολόσωμο μαγιό. Οι δυο τους δείχνουν χαλαρές και ευδιάθετες, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις πιο ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού.

Η Χριστιάνα Μπέτα έχει ακολουθήσει τη δική της πορεία στον χώρο της τέχνης. Αντί για τη μουσική, έχει επιλέξει τη ζωγραφική ως βασικό τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης και τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει τη δουλειά της μέσα από εκθέσεις. Μάλιστα, μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει τρεις εκθέσεις ζωγραφικής, με τα έργα της να έχουν αποσπάσει θετικά σχόλια.