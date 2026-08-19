Η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά συνεχίζει να ανεβάζει ταχύτητα, με τις ζητούμενες τιμές να κινούνται ανοδικά και το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πίσω, ωστόσο, από τη γενική άνοδο κρύβονται μεγάλες αποκλίσεις: από την Αντίπαρο των 7.600 ευρώ ανά τετραγωνικό και την Πάτμο των 5.000 ευρώ, μέχρι περιοχές του Βορείου Αιγαίου όπου οι τιμές παραμένουν λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του Spitogatos και του Spitogatos Insights αποτυπώνουν μια αγορά πολλών ταχυτήτων, στην οποία η διεθνής ζήτηση εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των ενδιαφερόμενων αγοραστών από το εξωτερικό, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Το ενδιαφέρον των ξένων στρέφεται κυρίως προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και ακολουθούν τα Χανιά, η Κέρκυρα και το Ηράκλειο. Στην εγχώρια ζήτηση, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην κορυφή, με το Ηράκλειο, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα Χανιά και τα Δωδεκάνησα να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Άνοδος έως 6,9% και «άλμα» 50% στην Κρήτη

Στα νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας έφθασε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στα 2.941 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Ακριβώς την ίδια ετήσια αύξηση, 5,9%, καταγράφουν τα νησιά του Ιονίου, όπου η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώθηκε στα 2.531 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στην Κρήτη. Η μέση ζητούμενη τιμή έφθασε στα 2.250 ευρώ ανά τετραγωνικό, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,9%. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική σε βάθος χρόνου, καθώς μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2021 και του αντίστοιχου τριμήνου του 2026 οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Κρήτη αυξήθηκαν κατά 50%.

Η Αντίπαρος πάνω από τη Μύκονο

Η μεγαλύτερη ανατροπή εντοπίζεται στις Κυκλάδες. Η Αντίπαρος ξεπέρασε πλέον τη Μύκονο στις μέσες ζητούμενες τιμές, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με 7.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η Μύκονος ακολουθεί με 7.059 ευρώ ανά τετραγωνικό και η Πάρος με 5.263 ευρώ. Η περίπτωση της Αντιπάρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της περιορισμένης προσφοράς ακινήτων. Από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση που καταγράφηκαν το δεύτερο τρίμηνο, τα 104 ήταν νεόδμητα.

Δεν ανεβαίνουν, πάντως, όλα τα κυκλαδίτικα νησιά. Μικρές ετήσιες μειώσεις, μεταξύ 1% και 6%, εμφανίζουν η Μύκονος, η Φολέγανδρος, η Σαντορίνη, η Σίκινος και η Άνδρος, ενώ η Νάξος κινείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Αντίθετα, η Αμοργός και η Αντίπαρος βρίσκονται μεταξύ των νησιών με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις.

Παξοί και Κεφαλονιά ανεβάζουν ταχύτητα

Ανοδική είναι η εικόνα και στα Επτάνησα, με εξαίρεση τα Κύθηρα, όπου καταγράφεται ετήσια υποχώρηση της μέσης ζητούμενης τιμής. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις εμφανίζουν οι Παξοί και η Κεφαλονιά.

Οι Παξοί είναι παράλληλα το ακριβότερο νησί του Ιονίου, με μέση ζητούμενη τιμή 3.846 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ακολουθούν η Λευκάδα με 3.302 ευρώ και η Κεφαλονιά με 2.531 ευρώ.

Πιο συγκρατημένες είναι οι μεταβολές στις Σποράδες. Η Σκιάθος παραμένει η ακριβότερη επιλογή με 3.521 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ ακολουθούν η Αλόννησος με 2.667 ευρώ, η Σκύρος με 2.402 ευρώ και η Σκόπελος με 2.154 ευρώ.

Τα Χανιά στην κορυφή της Κρήτης

Στην Κρήτη, οι τιμές κινούνται ανοδικά στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Τα Χανιά εξακολουθούν να αποτελούν την ακριβότερη αγορά του νησιού, με μέση ζητούμενη τιμή 3.102 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολουθούν το Ρέθυμνο με 2.202 ευρώ, το Ηράκλειο με 2.200 ευρώ και το Λασίθι με 1.944 ευρώ. Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο εμφανίζουν ετήσιες αυξήσεις σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Χαμηλότερες τιμές, αλλά καθολικά ανοδική τάση, καταγράφονται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Ικαρία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1.846 ευρώ ανά τετραγωνικό, ακολουθούμενη από τη Χίο με 1.533 ευρώ, τη Λέσβο με 1.136 ευρώ και τη Σάμο με 1.059 ευρώ.

Άλμα άνω του 30% στη Λέρο

Ιδιαίτερα έντονες μεταβολές εμφανίζονται στα Δωδεκάνησα. Η Λέρος καταγράφει ετήσια αύξηση των ζητούμενων τιμών άνω του 30%, ενώ στην Κάλυμνο η άνοδος πλησιάζει το 20%.

Ακριβότερο νησί των Δωδεκανήσων παραμένει, πάντως, η Πάτμος, όπου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης φθάνει τα 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αστυπάλαια με 4.000 ευρώ και ακολουθεί η Κάλυμνος με 2.759 ευρώ.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η άνοδος των τιμών στα ελληνικά νησιά συνεχίζεται, χωρίς όμως να ακολουθούν όλες οι περιοχές την ίδια διαδρομή. Η περιορισμένη προσφορά σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς, η παρουσία νεόδμητων και υψηλών προδιαγραφών κατοικιών και η ζήτηση από το εξωτερικό διαμορφώνουν ένα έντονα διαφοροποιημένο τοπίο, με τις Κυκλάδες να διατηρούν τα πρωτεία στις ακριβότερες αγορές κατοικίας.