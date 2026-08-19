Μια τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου, στη Λεμεσό, όπου ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών εντοπίστηκε νεκρό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βρέφος κοιμόταν στο κρεβατάκι του στην οικογενειακή κατοικία. Γύρω στις 20:00, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν και το μετέφερε άμεσα σε νοσοκομείο της Λεμεσού.

Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, χωρίς να προκύψουν από την πρώτη εξέταση ενδείξεις εξωτερικού τραυματισμού.

Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από τους γονείς και άλλα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι τελευταίες ώρες πριν από τον εντοπισμό του.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί από την ιατροδικαστή Αγγελική Παπέτα και εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου, σύμφωνα με το lemesosblog.com.