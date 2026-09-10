Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη η οριστική απόφαση από την οικογένειά του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι η διαδικασία για την εξόδιο ακολουθία θα ξεκαθαρίσει μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας και την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.

«Νομίζω ότι η κηδεία του θα είναι αύριο το μεσημέρι αλλά δεν είναι οριστικό, οπότε δεν θα ήθελα να προκαταλάβω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η οικογένεια θα λάβει τις τελικές αποφάσεις αφού έχει στα χέρια της το αποτέλεσμα της νεκροψίας. «Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας αύριο και μετά η οικογένεια θα αποφασίσει το που και πως θα γίνει η εξόδιος ακολουθία».

Η επιθυμία της οικογένειας για τη Νίκαια

Σε ό,τι αφορά τον τόπο ταφής, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στη γενέτειρά του. Όπως είπε ο δικηγόρος του, «Η απόφαση της οικογένειας είναι να ταφεί στη γενέτειρά του, στο Γ’ Νεκροταφείο τη Νίκαια».

Η τελική ημερομηνία και ώρα της κηδείας αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. Η οικογένεια αναμένεται να ενημερώσει επισήμως για τις λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή.