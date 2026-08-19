Ο μέσος της Μπάγερν Μονάχου, Τζαμάλ Μουσιάλα, δήλωσε την Τρίτη ότι διαγνώστηκε με νευρολογική διαταραχή, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Ο 23χρονος σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο έξι λεπτά μετά την είσοδό του ως αλλαγή στη φιλική νίκη της Μπάγερν με 4-2 επί της Χάιντενχαϊμ και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, προτού αποχωρήσει από το γήπεδο με τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου.

Ο διεθνής με τη Γερμανία είχε επίσης καταρρεύσει κατά τη διάρκεια της φιλικής νίκης της Μπάγερν με 3-1 επί της Λειψίας το Σάββατο.

«Διαγνώστηκα με προσωρινές, σύντομες αλλά εύκολα αντιμετωπίσιμες απουσίες, οι οποίες προκαλούνται από μια νευρολογική δυσλειτουργία», έγραψε ο Μουσιάλα στο Instagram.

«Αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε επεισόδια όπως εκείνα που συνέβησαν πρόσφατα, όπως απέναντι στη Λειψία ή τώρα στη Χάιντενχαϊμ.

Ξέρω ότι με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνονται τρομακτικά, αλλά για μένα αυτή τη στιγμή αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και είμαι πολύ αισιόδοξος».

Ο Μουσιάλα πρόσθεσε ότι οι γιατροί έχουν αποκλείσει οποιονδήποτε περαιτέρω κίνδυνο για την υγεία του.

Ο μέσος, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 231 εμφανίσεις με την Μπάγερν, έμεινε εκτός δράσης για έξι μήνες την περασμένη σεζόν, μετά από κάταγμα στον αστράγαλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ωστόσο, επέστρεψε αργότερα μέσα στη σεζόν και αγωνίστηκε με τη Γερμανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.