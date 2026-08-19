Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες και ειδικά το Σαββατοκύριακο. «Θα πάμε ίσως και προς τον τελευταίο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μάς επιφύλασσαν αυτή την έκπληξη. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε αρκετά υψηλά μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον», ανέφερε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυρσάκη.

Σήμερα, οι χαμηλές εντάσεις των ανέμων σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία δημιουργούν τοπικά χαμηλές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, θα επικρατήσει αστάθεια κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως σε ορεινές περιοχές. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ μόνο στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 βαθμών.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα βόρεια και δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης τοπικές νεφώσεις και μπόρες κυρίως στις γύρω ορεινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Από την Πέμπτη, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όμως, θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Την Παρασκευή, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, το Σάββατο, την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικά θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται για αρκετές ημέρες. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, με την κλασική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 20-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 21-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο 22-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.