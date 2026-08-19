«Οι κοινές ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις της Σεούλ και της Ουάσινγκτον, που άρχισαν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, θα συντομευτούν κατά έξι ημέρες και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε επιφυλάξεις γι’ αυτά.

«Αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τη διάρκεια της άσκησης», που έχει βαφτιστεί «Ασπίδα Ελευθερίας Ουλτσί», ανέφερε το επιτελείο σε ανακοίνωσή του. Αρχικά, ήταν προγραμματισμένο, οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις να διαρκέσουν 11 ημέρες, ως την 27η Αυγούστου.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τη Σεούλ, τον ιστορικό σύμμαχο της Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις «δαπανηρές» και υποστηρίζοντας ότι στέλνουν «εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό μήνυμα» προς τη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο η Πιονγκγιάνγκ δεν αποτελεί πλέον «απειλή», αλλά επιδεικνύει «σεβασμό», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε επίσης την «πολύ καλή σχέση» του με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για να δικαιολογήσει τη «μεγάλη» μείωση της συμμετοχής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στιις ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις, καθώς δεν μπορούσε να την ακυρώσει, ήταν πολύ αργά γι’ αυτό.

Βασικός σκοπός των ασκήσεων δεν είναι πάντως «να αντιμετωπιστεί κάποια συγκεκριμένη οντότητα ως αντίπαλος, αλλά να προασπιστεί, με ασφάλεια και ειρήνη, η καθημερινή ζωή του πληθυσμού», διαβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιούνγκ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Πριν ανακοινωθεί η μείωση της διάρκειάς τους, το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων κατήγγειλε τις κοινές ασκήσεις, χωρίς να αναφερθεί στη «μείωση» της αμερικανικής συμμετοχής που ανέφερε ότι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα για να εξουδετερώσουμε τις στρατιωτικές απειλές εχθρικών δυνάμεων με πιο διάφανη δράση», ανέφερε ο τίτλος σχολίου της σύνταξης του KCNA, που πρόσθεσε ότι οι ασκήσεις εγείρουν «την πιο άμεσα και ανοικτή απειλή» για τη Βόρεια Κορέα και «την περιφερειακή ασφάλεια».

Αναμενόταν να κινητοποιηθούν στο πλαίσιο των ασκήσεων 18.000 μέλη των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων και μέρος της αμερικανικής δύναμης της Νότιας Κορέας, που διαθέτει 28.500 μέλη.

Οι ασκήσεις, που άρχισαν τη Δευτέρα, διεξάγονται με φόντο την εμπειρία που απέκτησαν οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μερικές ημέρες πριν αρχίσουν οι ασκήσεις.

«Η αλλαγή αυτή αποτελεί σημαντική ήττα για τη Σεούλ, ιστορική σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών», επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο. Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος παραδέχθηκε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η απόφαση αυτή είναι ασυνήθιστη».

Σε ανακοίνωσή του, το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων αναφέρει πως «προσάρμοσε τη διάρκεια της άσκησης UFS» (Ulchi Freedom Shield) έπειτα από «υπόδειξη της αμερικανικής πλευράς».

Το Πεντάγωνο διαβεβαίωσε πάντως σήμερα ότι, παρά τις αλλαγές, οι βασικοί στόχοι των ασκήσεων, σε επίπεδο προετοιμασίας και εκπαίδευσης, παραμένουν αμετάβλητοι.

«Δεν θα υπάρξει καμιά μείωση των αμερικανικών εκπαιδευτικών στόχων», διαβεβαίωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.