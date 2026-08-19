Για τρίτη ημέρα παραμένει ακινητοποιημένη στα αβαθή, κοντά στον φάρο του Δρεπάνου Αχαΐας, το πολυτελές γιοτ με αμερικανική σημαία και πέντε επιβαίνοντες που προσάραξε στην περιοχή.

Το σκάφος βρίσκεται σε σημείο όπου υπάρχει στενή αμμώδης λωρίδα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, η οποία αποτελεί γνωστό κίνδυνο για τα διερχόμενα σκάφη.

Στην περιοχή υπάρχει σημαδούρα που προειδοποιεί για τα αβαθή, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται προσάραξη στο συγκεκριμένο σημείο. Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και στις 4 Αυγούστου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές προσάραξεις, για τις οποίες χρειάστηκε η συνδρομή άλλων σκαφών προκειμένου να αποκολληθούν.

Οι Αρχές αναμένεται να επιχειρήσουν εκ νέου την απομάκρυνση του γιοτ με τη συνδρομή ρυμουλκού, προκειμένου να αποκολληθεί με ασφάλεια από τα αβαθή.