Νέα αύξηση καταγράφουν τα χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ, με τις συνολικές ασφαλιστικές οφειλές να ξεπερνούν πλέον τα 52,4 δισ. ευρώ. Η πίεση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, καθώς η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των τελευταίων ετών δυσκολεύει την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο τέλος Ιουνίου 2026 το συνολικό χρέος είχε διαμορφωθεί στα 52,425 δισ. ευρώ, από 51,786 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, δηλαδή, το «βουνό» των ασφαλιστικών οφειλών αυξήθηκε κατά περίπου 639 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν εξεταστεί σε συνδυασμό με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Σωρευτικά, από το 2023 έως το 2026, οι εισφορές έχουν αυξηθεί κατά 18,2%, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τους μη μισθωτούς που καλούνται κάθε μήνα να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις ανεξάρτητα από την πορεία του εισοδήματός τους.

Από τα 51,3 στα 52,4 δισ. ευρώ

Η ανοδική πορεία των χρεών συνεχίστηκε με ταχύτητα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Στο τέλος του 2025 οι συνολικές οφειλές που βρίσκονταν στο ΚΕΑΟ ανέρχονταν σε περίπου 51,3 δισ. ευρώ.

Στο τέλος Μαρτίου 2026 είχαν φθάσει στα 51,78 δισ. ευρώ και τρεις μήνες αργότερα ξεπέρασαν τα 52,4 δισ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 30,3 δισ. ευρώ αποτελούν την κύρια οφειλή. Τα υπόλοιπα 22,2 δισ. ευρώ προέρχονται από πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, γεγονός που δείχνει πόσο μπορεί να διογκωθεί ένα ασφαλιστικό χρέος όταν παραμένει ανεξόφλητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πάνω από 140.000 νέοι οφειλέτες σε ένα τρίμηνο

Η δεξαμενή των οφειλετών συνεχίζει παράλληλα να διευρύνεται. Μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ 140.714 νέοι οφειλέτες.

Από αυτούς, 37.188 προήλθαν από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών – πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 20.219 από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών.

Επιπλέον, εντάχθηκαν 97 οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ, 126 του πρώην ΕΤΑΑ, 460 του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ένας οφειλέτης από το πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Άλλοι 82.623 προήλθαν από φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ, εκ των οποίων οι 82.537 συνδέονται με το ΤΕΚΑ.

Επτά στους δέκα χρωστούν έως 15.000 ευρώ

Τα στοιχεία για την κατανομή των οφειλών δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών δεν ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων χρεών.

Συγκεκριμένα, 1.476.505 οφειλέτες, δηλαδή το 69,73% του συνόλου, χρωστούν έως 15.000 ευρώ ο καθένας.

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το ποσοστό εάν το όριο αυξηθεί στις 30.000 ευρώ. Συνολικά 1.788.473 οφειλέτες, που αντιστοιχούν στο 84,47% του συνόλου, έχουν χρέος έως 30.000 ευρώ.

Στην κατηγορία από 15.000 έως 30.000 ευρώ βρίσκονται 311.968 οφειλέτες, ενώ 97.102 πρόσωπα έχουν χρέη από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη ομάδα συγκεντρώνει το 13,08% του συνολικού υπολοίπου των ασφαλιστικών οφειλών.

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν εξετάζεται όχι ο αριθμός των οφειλετών αλλά το ύψος των χρεών που συγκεντρώνουν.

Μόλις 3.029 μεγαλοοφειλέτες, με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, συγκεντρώνουν το 24,68% του συνολικού χρέους προς τον ασφαλιστικό φορέα. Πρόκειται ουσιαστικά για σχεδόν ένα στα τέσσερα ευρώ που εμφανίζονται ως οφειλή στο ΚΕΑΟ.

Ρυθμίσεις 9,65 δισ. ευρώ

Οι ρυθμίσεις αποτελούν τη βασική διέξοδο για όσους επιδιώκουν να διατηρήσουν ενεργή την αποπληρωμή των χρεών τους. Στο τέλος Ιουνίου, οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ είχαν φθάσει συνολικά τις 1.154.712 και αφορούσαν οφειλές περίπου 9,65 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 450,34 εκατ. ευρώ.

Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών μέχρι και το τέλος Ιουνίου έχουν εισπραχθεί συνολικά περίπου 15,97 δισ. ευρώ.

Παρά τις εισπράξεις και τις ρυθμίσεις, όμως, η συνολική δεξαμενή των χρεών εξακολουθεί να μεγαλώνει, με την αύξηση κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 να αποτυπώνει τη δυσκολία περιορισμού των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων.