Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο, όπου έχουν απομείνει μόνο λίγα τμήματα από λιωμένους έλικες και το απανθρακωμένο «κουφάρι» του Bell 206.

Στα νέα πλάνα από το drone του Orange Press Agency, διακρίνεται η σιλουέτα της ατράκτου του ελικοπτέρου, τα συντρίμμια καθώς και η καμένη ύλη στη γύρω του περιοχή.

Οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, όπου το απόγευμα της Δευτέρας κατέπεσε το ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τρεις άνθρωποι, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Από τα διαλυμένα συντρίμμια ανασύρθηκαν απανθρακωμένες οι σοροί του Έλληνα χειριστή και ενός νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία.

Ο χώρος της συντριβής, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, παραμένει πλήρως αποκλεισμένος από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς τίποτε δεν πρέπει να αλλοιωθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου. Ταυτόχρονα, στο νησί μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων για να συνδράμουν στις έρευνες.

Παράλληλα, κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.), ο οποίος θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της πτώσης.

«Τα σώματά τους ήταν ακέραια»

Ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας ήταν ο Εμμανουήλ Σωμαράκης, γενικός γιατρός στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ύστερα από ειδοποίηση των Αρχών. Εκεί διαπίστωσε δυστυχώς ότι και οι τρεις επιβαίνοντες είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Mega, τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια και εκτίμησε ότι οι επιβαίνοντες θα είχαν σωθεί με τραύματα, εάν δεν είχε ξεσπάσει η μοιραία πυρκαγιά.

«Ήμουν εφημερία και με κάλεσαν, εκτός από το ΕΚΑΒ, που ήταν το κέντρο επιχειρήσεων από τη Ρόδο, με κάλεσαν από πέντε μεριές οι δήμαρχοι και οι τοπικές αρχές ούτως ή άλλως για να τρέξω με την ιδέα ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι. Ήταν ήδη αργά».

«Εάν είναι αληθής η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι ο ένας εκ των τριών επιβαινόντων ήταν ο πιλότος και το πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ότι ήταν τουλάχιστον 5 έως 7 μέτρα από το ελικόπτερο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, έτσι όπως εμφανίστηκε, ήταν ζωντανός όταν εκτινάχθηκε και πάλευε με τη φωτιά για να σωθεί».

«Ήταν ακέραιος, δεν είχε εμφανή κατάγματα και αν εκσφενδονίστηκε θα είχε οπωσδήποτε διαλυθεί. Αλλά εκεί που βρέθηκε φαίνεται σε ένα ίσωμα 7 μέτρα από το ελικόπτερο. Φαίνεται ότι εκτινάχθηκε και μπόρεσε να προσπαθήσει να σωθεί. Οι δύο άλλοι επιβαίνοντες δεν απανθρακώθηκαν. Ήταν ακέραιοι. Όλα τα σώματά τους ήταν ακέραια. Δεν είχαν διαμελιστεί, που σημαίνει ότι και η πτώση ήταν κάπως ομαλή».

«Προσπάθησε να το προσγειώσει και το έφερε πάρα πολύ κοντά, 50 μέτρα. Αν ήταν ίσιο μέρος ίσως να προσγειωνόταν. Οι άνθρωποι θα σωζόντουσαν με τραύματα. Με τραύματα πολύ βαριά, αλλά πάντως δεν θα είχαν αυτή την τύχη που διαπιστώσαμε και είδαμε».

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Σωμαράκης, σημειώθηκε πολύωρη καθυστέρηση στην περισυλλογή των σορών, με τις τοπικές αρχές και το ιατρικό προσωπικό να παραμένουν στο σημείο για πάνω από έξι ώρες, περιμένοντας την εντολή του εισαγγελέα και του ιατροδικαστή.

«Ενώ ήταν όλες οι τοπικές αρχές εδώ για να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή να επέμβουμε, δεν μπορούσαμε να επέμβουμε και περιμέναμε μέχρι τις 12 για να δώσει εντολή ο εισαγγελέας και ο ιατροδικαστής. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, δεν είχε κανένα νόημα να είμαστε από τις 6 μέχρι τις 12:30 εκεί, ενώ έπρεπε να έχει δοθεί εντολή αμέσως ή να τους περισυλλέξουμε ή να μην τους περισυλλέξουμε, κάτι το οποίο δεν θα ήταν σωστό βεβαίως».