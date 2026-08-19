Η Αγγελική Ηλιάδη γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το τέλος της επαγγελματικής της συνεργασίας με τον μάνατζερ Χρήστο Παπαμήτρου.

Η τραγουδίστρια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στις προσωπικές και επαγγελματικές της σχέσεις, τονίζοντας πως για εκείνη ο σεβασμός και η ειλικρίνεια αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να παραμένει κάποιος στη ζωή και στον κύκλο των συνεργατών της.

«Είμαι ένας άνθρωπος που απαιτώ σεβασμό στις διαπροσωπικές μου, αλλά και στις επαγγελματικές μου σχέσεις όταν αυτός ο σεβασμός δεν υπαρχει, βαζω τελεία. Στη ζωή μου ο κύκλος μου είναι πολύ μικρός. Και στην προσωπική μου ζωή αλλά και στην επαγγελματική μου. Πάντα συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους μου και στους συνεργάτες μου με σεβασμό και ειλικρίνεια. Και το ίδιο απαιτώ και από αυτούς», σημείωσε η Αγγελική Ηλιάδη στο προφίλ της στο Instagram.

Η ανακοίνωση της Αγγελικής Ηλιάδη στο Instagram

Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή.

Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.

Από σήμερα, λοιπόν, οι επαγγελματικοί μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε.