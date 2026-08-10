Η Αγγελική Ηλιάδη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες και φροντίζει να μοιράζεται με τους followers της εικόνες από τις στιγμές ξεκούρασης και ανεμελιάς.

Η τραγουδίστρια, που παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, δημοσίευσε νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στη θάλασσα. Σε αυτά ποζάρει πάνω σε σκάφος με το κίτρινο μπικίνι της, έχοντας γύρω της το απέραντο γαλάζιο.

Χαλαρή και ευδιάθετη, η Αγγελική Ηλιάδη φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το απαιτητικό πρόγραμμα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.