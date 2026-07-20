Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στο πλατό της εκπομπής «After Dark» και απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τις γυναίκες που επικοινώνησαν μαζί της, μετά την εξομολόγησή της για την κακοποίηση που βίωσε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Μετά την εξομολόγηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες, γυναίκες και πολλά κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν πολλά βράδια ξύπνια μέχρι τις 4-5. Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Όταν βγαίνουν και μου λένε γυναίκες ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί μη βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε… Παίζει ρόλο, η μία παίρνει δύναμη από την άλλη», είπε η Αγγελική Ηλιάδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε επίσης: «Πρέπει να σταματήσουν διάφορες ανόητες φωνές γύρω, που λένε “γιατί το είπες τώρα και γιατί δεν το είπες πριν”. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι να μπορώ να βοηθήσω κάποιες από αυτές. Δεν θα σταματήσω να το κάνω».