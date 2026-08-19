Πριν από πέντε χρόνια, μια ομάδα νέων καλλιτεχνών άνοιξε ξανά έναν χώρο που είχε μείνει σιωπηλός για καιρό, με την επιθυμία να δημιουργήσει ένα θέατρο ανοιχτό, συλλογικό και ζωντανό. Έναν χώρο όπου οι παραστάσεις δεν τελειώνουν με το χειροκρότημα του φινάλε, αλλά συνεχίζουν να επιδρούν μέσα μας καταλυτικά, όπως συμβαίνει με κάθε συνάντηση που προκαλεί τη σκέψη, τα συναισθήματα και που ανοίγει μια διαρκή συζήτηση.

Το Θέατρο Μπέλλος, τη σεζόν 2026-2027, διανύει την 5η του χρονιά, πάντοτε πιστό στην ιδέα ότι το θέατρο δεν είναι καταφύγιο από την πραγματικότητα, αλλά ένας τρόπος να την παρατηρήσουμε, να τη συζητήσουμε και, ενδεχομένως, να την κατανοήσουμε, να την ερμηνεύσουμε και να θελήσουμε να την αλλάξουμε.

Η φετινή σεζόν στρέφεται περισσότερο από ποτέ σε όσα συμβαίνουν τώρα γύρω μας. Μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η ομάδα The Young Quill επιλέγει παραστάσεις που συνομιλούν με την επικαιρότητα χωρίς να εγκλωβίζονται σε αυτήν, αναζητώντας ιστορίες που παραμένουν ουσιαστικές ακόμη κι όταν τα ίδια τα γεγονότα έχουν πάψει να αποτελούν πρώτη είδηση.

«Απόψε κανείς δεν πεθαίνει»

Σεξ–Βία–Εξουσία–Πίστη–Αγάπη

φωτογραφία: Ελίνα Γιουνανλή

Τρία θεμελιώδη ερωτήματα και πέντε θεματικές–κλειδιά συνθέτουν το δραματουργικό πλαίσιο της νέας παραγωγής της ομάδας The Young Quill, στο Θέατρο Μπέλλος. Τι είναι αυτό που τελικά μας κινεί; Τι μας καθορίζει; Τι κάνει τον κόσμο να συνεχίζει να γυρίζει; Σεξ-Βία-Εξουσία-Πίστη-Αγάπη.

Μέσα από τις έννοιες του σεξ, της βίας, της εξουσίας, της πίστης και της αγάπης, η παράσταση «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» ξετυλίγει ένα πολυφωνικό μωσαϊκό σύγχρονων ιστοριών. Δύο συγγραφείς, μια σκηνοθέτις και έξι ηθοποιοί επιδίδονται σε μια μακρά διαδικασία έρευνας και συλλογικής δημιουργίας μέσα από αυτοσχεδιασμούς και βιωματικό υλικό. Το αποτέλεσμα είναι μια ζωντανή, άμεση δραματουργία, που πατά πάνω στο σήμερα και συνομιλεί με τον θεατή σε προσωπικό επίπεδο.

Οι ιστορίες που παρουσιάζονται είναι καθρέφτες της καθημερινότητας μας. Πράγματα που έχουμε ακούσει, ζήσει, ελπίσει η σιωπηλά φοβηθεί. Μικρές και μεγάλες συμπτώσεις υφαίνουν το νήμα που συνδέει τις επιμέρους θεματικές δημιουργώντας μια πολύπτυχη παράσταση με χαρακτήρες που παλεύουν να ακουστούν να αγαπηθούν να αντέξουν και να πιστέψουν επιτέλους σε κάτι.

«Τι είναι αυτό που τελικά μας καθορίζει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο;» είναι το ερώτημα που επανέρχεται ξανά και ξανά, υπονομεύοντας ρομαντικές ιδέες για την ελευθερία του ατόμου και φωτίζοντας τις αθέατες δυνάμεις των οικογενειακών, κοινωνικών και πολιτικών πλεγμάτων μέσα στα οποία υπάρχουμε.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη ιδέας – Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Κείμενο: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Βίβιαν Στεργίου

Συνεργάτες στη δραματουργία (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Κωνσταντίνος Λιάρος Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνης, Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Ελίζα Σκολίδη.

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παίζουν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Κωνσταντίνος Λιάρος, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνης, Ελίζα Σκολίδη

Παραστάσεις: Παρασκευή στις 20:30 | Σάββατο στις 21:00 | Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια: 130’ (με διάλειμμα)

Προπώληση: more.com

«Η προσευχή της θάλασσας»

Εικαστικό Αφίσας: Παναγιώτης Βλάμης

Σχεδιασμός αφίσας: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026

Πρόκειται για μια θεατρική περφόρμανς που αφηγείται την πιο παλιά ιστορία της ανθρωπότητας και το συλλογικό τραύμα: την ιστορία του ξεριζωμού. Άνθρωποι αφήνουν τις χώρες τους σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Οι δύο πρώτες παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», στο αρχαίο θέατρο Πλευρώνας, στο Μεσολόγγι, τον περασμένο Ιούλιο.

Η σκηνοθέτις Αικατερίνη Παπαγεωργίου, που τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει μέσα από τη δουλειά της στο Θέατρο Μπέλλος και τις θεατρικές επιτυχίες με την ομάδα The Young Quill, παραμένει προσηλωμένη σε ένα θέατρο που συνομιλεί με την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη σκηνική πράξη ως πεδίο παρέμβασης, έρευνας και μαρτυρίας. Κατά την περφόρμανς ακούγονται ηχογραφημένες φωνές των ίδιων των προσφύγων και μεταναστών στη μητρική τους γλώσσα, οι οποίοι αφηγούνται τις εμπειρίες τους, εστιάζοντας στο ταξίδι.

Ταυτότητα παράστασης

Σύνθεση κειμένου – Δραματουργική επεξεργασία – Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Μουσική: Μιχάλης Λατουσάκης

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Θάνος Κόνιαρης, Μιχάλης Λατουσάκης

Ακούγονται οι φωνές των: Ihhtisham Khan, Ρημ Χατίμπ, A.X., Flore Bantsimba Huguette, Σάντρα Πετσαρίδη, Mihaela Capi, Ειρήνα Γερμανού, Helene Kobulashvilli

Παραστάσεις: Από Τρίτη 10 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

«Ο Θαυματοποιός»

Φωτογραφία: Ανδρέας Κανελλόπουλος

Ο «Θαυματοποιός» του Brian Friel είναι ένα από εκείνα τα σπάνια έργα τέχνης που το κοινό είναι προορισμένο να θυμάται ως μια βαθιά προσωπική εμπειρία. Με αφετηρία το έργο του πολυβραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα, η παράσταση διερευνά δύο θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες: την ανάγκη για πίστη και την ανάγκη για αλήθεια. Όχι ως αφηρημένες έννοιες, αλλά ως βιώματα που συγκρούονται, μετατοπίζονται και φθείρονται μέσα στον χρόνο. Η αλήθεια δεν προτείνεται ως ενιαία· προκύπτει από τη συνύπαρξη διαφορετικών αφηγήσεων και από τη ζωντανή σχέση τους με το κοινό.

Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται ένας περιπλανώμενος θίασος, ένας μηχανισμός που επιβιώνει χάρη στην υπόσχεση του θαύματος. Άνθρωποι σε διαρκή μετακίνηση, στα όρια της τελετουργίας και της αναπαράστασης, της πίστης και της απάτης. Το στοιχείο του λαϊκού ταχυδακτυλουργού λειτουργεί ως βασικό δραματουργικό εργαλείο: η μαγεία εμφανίζεται ως πράξη που απαιτεί αποδοχή, προσδοκία και ανάγκη από εκείνον που τη βλέπει — όχι ως απόδειξη του υπερφυσικού, αλλά ως μια σιωπηρή συμφωνία.

Η performance δεν επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «ποιος λέει την αλήθεια». Αντιμετωπίζει την αλήθεια ως κάτι που παράγεται επιτόπου, μέσα στη συνάντηση του χώρου, των αφηγήσεων και του κοινού. Πρόκειται για μια μελέτη πάνω στη φθορά της πίστης — προσωπικής, καλλιτεχνικής και συλλογικής — και πάνω στην ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει, ακόμη και όταν γνωρίζει το τέχνασμα.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Brian Friel

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης

Μουσική: Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης)

Παίζουν (αλφαβητικά): Ευάγγελος Βογιατζής, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Πρεμιέρα: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: Σάββατο στις 18:00 & Κυριακή 21:15

Προπώληση: more.com

«Τερματικός Σταθμός: Circus City»

Φωτογραφία Χρήστος Συμεωνίδης

Το έργο βασίζεται στο θεατρικό κείμενο Agnes Under the Big Top (2012) της Aditi Brennan Kapil, θεατρικής συγγραφέα βουλγαρικής και ινδικής καταγωγής που ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα έργο με έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα, το οποίο προσεγγίζει τη μετανάστευση όχι ως στατιστικό ή πολιτικό γεγονός, αλλά ως προσωπική εμπειρία ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν, να ενσωματωθούν και να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους μέσα σε μια μεγάλη πόλη.

Η δράση εκτυλίσσεται σε έναν σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης. Μέσα από τη ματιά ενός περιπλανώμενου μουσικού συναντάμε μια εργαζόμενη κατ’ οίκον φροντίδας από τη Λιβερία, ένα ζευγάρι μεταναστών από τη Βουλγαρία που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω λοταρίας πράσινης κάρτας, έναν φοιτητή Αλβανικής καταγωγής και μια φιλάσθενη Αμερικανίδα. Οι ζωές τους διασταυρώνονται σε έναν υπόγειο κόσμο, όπου η καθημερινότητα, η μοναξιά, η ανάγκη για επιβίωση και η ελπίδα συνυπάρχουν.

Παρότι η ιστορία τοποθετείται στη Νέα Υόρκη, τα ερωτήματα που θέτει αφορούν άμεσα και τη σημερινή ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα. Η εμπειρία της μετανάστευσης, η αίσθηση του «ξένου», η δυσκολία ένταξης, η οικονομική ανασφάλεια αλλά και η ανάγκη δημιουργίας νέων κοινοτήτων αποτελούν ζητήματα που διαμορφώνουν τις σύγχρονες κοινωνίες και παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα.

Ταυτότητα παράστασης

Διανομή

Roza: Κρυστάλλη Ζαχαριουδάκη

Shipkov: Δημήτρης Καπετάνιος

Happy: Χρήστος Τζον Μούσλλι

Agnes: Δανάη Ομορεγκιέ-Νεάνθη

Busker: όλος ο θίασος

Συντελεστές

Συγγραφέας: Aditi Brennan Kapil

Σκηνοθεσία- Κίνηση: Ουίτσι

Μετάφραση- Επιμέλεια Παραγωγής: Δήμητρα X. Γρηγορέα

Παραστάσεις: Aπό Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2027

Προπώληση: more.com

Απολογία Σωκράτους

Η Τελευταία Παράσταση

Στις αρχές Οκτωβρίου 2026, ο Θεοδόσης Πελεγρίνης παρουσιάζει το εμβληματικό κείμενο της αρχαίας φιλοσοφίας στο Θέατρο Μπέλλος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μία προσωπική, ευάλωτη εξομολόγηση ενός ανθρώπου που κατηγορήθηκε επειδή ενοχλούσε όσους ασκούσαν την εξουσία. Λίγο πριν την καταδίκη του σε θάνατο, ο Σωκράτης δίνει μία τελευταία παράσταση για να υπερασπιστεί όλα όσα διδάσκει ― ως το τέλος.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Αλέξανδρος Μωραϊτίδης

Απόδοση, Ερμηνεία: Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης

Σκηνοθετική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Αβράμης

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραστάσεις: Από 1 Οκτωβρίου 2026 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Θέατρο Μπέλλος

Κέκροπος 1, Πλάκα

Tηλ: 2103229889