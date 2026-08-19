Ένα τεράστιο δίκτυο υπόγειων θησαυροφυλακίων κατασκευάζεται στις ελβετικές Άλπεις, με στόχο να προσφέρει στους υπερπλούσιους έναν εξαιρετικά ασφαλή χώρο για να φυλάσσουν από χρυσό και πολύτιμα έργα τέχνης μέχρι συλλεκτικές Ferrari και πανάκριβα κρασιά.

Πίσω από το φιλόδοξο έργο βρίσκεται ο Ελβετός επιχειρηματίας, Τόμας Γκάσερ, πρόεδρος της «Brünig Mega Safe». Το συγκρότημα κατασκευάζεται κάτω από το πέρασμα Brünig, κοντά στο χωριό Lungern, και προβλέπεται να περιλαμβάνει περίπου 20 ιδιωτικούς υπόγειους χώρους.

Οι εγκαταστάσεις, όπως αναφέρει η New York Post, θα βρίσκονται κάτω από περισσότερα από 100 μέτρα συμπαγούς βράχου, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα φυσικό οχυρό. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, το επίπεδο ασφαλείας θα είναι αντίστοιχο με εκείνο της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας.

The super-rich are building Swiss bunkers to stash their Ferraris, gold and fine wine https://t.co/uesCBwkytD pic.twitter.com/jjZwvaNDU2 — New York Post (@nypost) August 18, 2026

Η πρόσβαση, ωστόσο, σε ένα τέτοιο καταφύγιο κάθε άλλο παρά φθηνή θα είναι. Κάθε υπόγειος χώρος προσφέρεται με μίσθωση διάρκειας 99 ετών, με τις τιμές να ξεκινούν από σχεδόν 1 εκατομμύριο ελβετικά φράγκα, δηλαδή περίπου 1,23 εκατ. δολάρια.

Η οικογενειακή επιχείρηση του Τόμας Γκάσερ απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους και δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες σε υπόγεια έργα, λατομεία και εργασίες με εκρηκτικά. Η κατασκευή του συγκροτήματος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ανοίξει την επόμενη χρονιά. Η είσοδος, μάλιστα, δεν θα θυμίζει σε τίποτα ένα απλό ιδιωτικό γκαράζ. «Αρχικά θα πρέπει να περάσετε με το αυτοκίνητο από ένα ειδικό σημείο ελέγχου και στη συνέχεια να βγείτε από το όχημα. Θα υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι ασφαλείας, οι οποίοι φυσικά δεν θα αποκαλυφθούν δημόσια», ανέφερε ο Τόμας Γκάσερ στο RTS.

Ακόμη και σε δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν το έργο δεν αποκαλύφθηκε το σημείο όπου θα βρίσκεται η μελλοντική είσοδος. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι οι πελάτες δεν θα νοικιάζουν απλώς έναν χώρο. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, κάθε ιδιωτικό καταφύγιο θα διαθέτει δικό του αριθμό στο κτηματολόγιο, με τον κάτοχό του να μπορεί ακόμη και να το χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για δανεισμό.

Από εστιατόριο και πεδίο βολής σε θησαυροφυλάκιο για εκατομμυριούχους

Ο συγκεκριμένος υπόγειος χώρος είχε στο παρελθόν πολύ διαφορετική χρήση. Εκεί λειτουργούσαν το εστιατόριο και χώρος εκδηλώσεων Cantina Caverna, ένα πεδίο βολής, αλλά και κέντρο εκπαίδευσης πυροσβεστών, όπου πραγματοποιούνταν ασκήσεις προσομοίωσης πυρκαγιάς μέσα σε σήραγγες.

Το νέο σχέδιο έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στους κατοίκους του μικρού Lungern. Ορισμένοι αναρωτιούνται γιατί το χωριό χρειάζεται ένα πολυτελές καταφύγιο για δισεκατομμυριούχους, με κάτοικο να σχολιάζει ότι «χτίζουν κάτι για ανθρώπους που ήδη έχουν αρκετά χρήματα». Άλλοι αντιμετωπίζουν το έργο με περισσότερο χιούμορ, λέγοντας ότι περιμένουν να δουν τις Ferrari των νέων γειτόνων τους να κυκλοφορούν στους δρόμους των Άλπεων.

Η Ελβετία, πάντως, έχει μακρά παράδοση στη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων βαθιά μέσα στα βουνά. Παλαιά στρατιωτικά καταφύγια έχουν μετατραπεί κατά καιρούς σε χώρους υψηλής ασφάλειας για πολύτιμα αντικείμενα, αλλά και σε προστατευμένα κέντρα δεδομένων.

Το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Presence Switzerland, οι ελβετικές τράπεζες διαχειρίζονταν περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 9,3 τρισ. ελβετικών φράγκων, σχεδόν τα μισά από τα οποία προέρχονταν από πελάτες του εξωτερικού. Το νέο συγκρότημα στο Lungern πηγαίνει, ωστόσο, την ιδέα της ασφαλούς φύλαξης ένα βήμα παραπέρα, απευθυνόμενο σε εύπορους πελάτες από ολόκληρο τον κόσμο που αναζητούν έναν προστατευμένο χώρο για τα πολυτιμότερα περιουσιακά τους στοιχεία, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Η τάση για πολυτελή και υπερπροστατευμένα καταφύγια δεν περιορίζεται μόνο στην Ελβετία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος κατασκευάζει στη Χαβάη ένα εκτεταμένο συγκρότημα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιλαμβάνει υπόγειο καταφύγιο, ιδιωτικά αποθέματα τροφίμων και νερού, καθώς και έξοδο διαφυγής.